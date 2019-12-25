{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: за прошедший год экология Арктики ухудшилась

Участники пресс-конференции "Экология Арктики, итоги - 2019: новые риски и угрозы" отметили, что основной вклад в загрязнение региона внесли нефтегазовая, горнодобывающая и металлургическая отрасли
Описание
© Личный архив Юлии Трубниковой

Москва, 25 декабря. В Арктике ухудшилась экология. Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции "Экология Арктики, итоги - 2019: новые риски и угрозы". Организаторами пресс-конференции выступили Центр экологического мониторинга "ПОМОР", аналитическое агентство Barents News, ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и Фонд защиты китов.

"По нашим наблюдениям, за прошедший год экология Арктики ухудшилась, и произошло это из-за активизации промышленной деятельности человека. Основной вклад в загрязнение региона внесли нефтегазовая, горнодобывающая и металлургическая отрасли", - рассказал руководитель центра экологического консалтинга "Помор" Тимофей Суровцев.

Он подчеркнул, что Арктика сегодня является важнейшим регионом не только для России, но и для ряда других стран, в том числе Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады и США, и все эти страны должны нести коллективную ответственность за состояние арктических территорий. 

"На первом месте среди рисков – нефтедобыча. Сейчас некоторые страны отказываются от добычи на шельфе, так как понимают, что угроза экологического вреда несопоставима с той выгодой, которую можно получить. Например, существует вероятность разлива нефти, который будет очень сложно ликвидировать в условиях полярной ночи", - пояснил Суровцев.

Второй риск – горнорудное производство, резкий рост которого в странах Северной Европы был спровоцирован растущей популярностью электромобилей (ископаемые металлы используются в аккумуляторах).

"Ряд европейских стран, которые являются главными сторонниками перехода на электромобили, сейчас активно развивают добычу таких металлов, как медь, литий и никель. Так, в Норвегии за год подано порядка 70 лицензий на новые медные рудники, которые, к сожалению, практикуют сброс промышленных отходов во фьорды, откуда токсичные вещества идут в океан, в том числе - в Баренцево море", - посетовал эколог.

Руководитель аналитического агентства Barents News Василий Борисов отметил, что работающие в арктическом регионе страны должны ответить на эти вызовы путем консолидации усилий властей, бизнеса и экологических организаций. "Наш голос, голос независимых экологов, которые работают "на земле" и обладают серьезными компетенциями и чувством ответственности, власти в арктических регионах России просто не слышат", - подчеркнул Василий Борисов.

О такой же "глухоте" норвежских властей рассказал другой участник конференции, глава "Зеленых воинов Норвегии" Рубен Оддекалв. "Мы долго боролись с рудником Нуссир на севере страны, однако правительство королевства все же дало лицензию на его работу и разрешило сбрасывать до 2 млн т ядовитых отходов прямо в море. И это, несмотря на почти что 5 тыс. протестующих, среди которых были не только экологи, но и политики, представители малых народов. Проблема эта носит интернациональный характер – ведь те тяжелые металлы, которые рудник будет сваливать в море, легко преодолеют границы региона и попадут в российские северные моря".

Реклама на ТАСС
В Сургутском районе в 2019 году из аварийных домов расселили 1655 жителей
Глава района Андрей Трубецкой рассказал о решении самого острого вопроса – жилищного
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС