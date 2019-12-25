Эксперты: за прошедший год экология Арктики ухудшилась

Москва, 25 декабря. В Арктике ухудшилась экология. Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции "Экология Арктики, итоги - 2019: новые риски и угрозы". Организаторами пресс-конференции выступили Центр экологического мониторинга "ПОМОР", аналитическое агентство Barents News, ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и Фонд защиты китов.

"По нашим наблюдениям, за прошедший год экология Арктики ухудшилась, и произошло это из-за активизации промышленной деятельности человека. Основной вклад в загрязнение региона внесли нефтегазовая, горнодобывающая и металлургическая отрасли", - рассказал руководитель центра экологического консалтинга "Помор" Тимофей Суровцев.

Он подчеркнул, что Арктика сегодня является важнейшим регионом не только для России, но и для ряда других стран, в том числе Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады и США, и все эти страны должны нести коллективную ответственность за состояние арктических территорий.

"На первом месте среди рисков – нефтедобыча. Сейчас некоторые страны отказываются от добычи на шельфе, так как понимают, что угроза экологического вреда несопоставима с той выгодой, которую можно получить. Например, существует вероятность разлива нефти, который будет очень сложно ликвидировать в условиях полярной ночи", - пояснил Суровцев.

Второй риск – горнорудное производство, резкий рост которого в странах Северной Европы был спровоцирован растущей популярностью электромобилей (ископаемые металлы используются в аккумуляторах).

"Ряд европейских стран, которые являются главными сторонниками перехода на электромобили, сейчас активно развивают добычу таких металлов, как медь, литий и никель. Так, в Норвегии за год подано порядка 70 лицензий на новые медные рудники, которые, к сожалению, практикуют сброс промышленных отходов во фьорды, откуда токсичные вещества идут в океан, в том числе - в Баренцево море", - посетовал эколог.

Руководитель аналитического агентства Barents News Василий Борисов отметил, что работающие в арктическом регионе страны должны ответить на эти вызовы путем консолидации усилий властей, бизнеса и экологических организаций. "Наш голос, голос независимых экологов, которые работают "на земле" и обладают серьезными компетенциями и чувством ответственности, власти в арктических регионах России просто не слышат", - подчеркнул Василий Борисов.

О такой же "глухоте" норвежских властей рассказал другой участник конференции, глава "Зеленых воинов Норвегии" Рубен Оддекалв. "Мы долго боролись с рудником Нуссир на севере страны, однако правительство королевства все же дало лицензию на его работу и разрешило сбрасывать до 2 млн т ядовитых отходов прямо в море. И это, несмотря на почти что 5 тыс. протестующих, среди которых были не только экологи, но и политики, представители малых народов. Проблема эта носит интернациональный характер – ведь те тяжелые металлы, которые рудник будет сваливать в море, легко преодолеют границы региона и попадут в российские северные моря".