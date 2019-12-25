Хедлайнерами Alfa Future People Snow Edition станут Leeroy Thornhill и Ocean Wisdom

Москва, 25 декабря. Alfa Future People Snow Edition возвращается на "Роза Хутор". В 2020 году главный зимний фестиваль современной музыки пройдет в Сочи с 28 февраля по 1 марта при поддержке Альфа-Банка. Уже известны первые гости: Leeroy Thornhill, Julia Govor, Teddy Killerz, Volac, Samir Kuliev и List.

Музыкальный фестиваль пройдет на четырех площадках. Главная сцена, которая станет эпицентром Alfa Future People Snow Edition, расположится в концертном зале "Роза Холл", где также будет греметь тематический танцпол Techno Stage. В Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 м в ресторане "Груша" гостей ждет apres-ski с дневными dj-сетами и согревающими напитками. Там же в субботу пройдет AFP Brunch — его меню определят подписчики фестиваля в социальных сетях. И, наконец, четвертая сцена откроется для всех гостей курорта на центральной площади.

Полный лайнап Alfa Future People Snow Edition будет известен позднее. Однако уже сейчас известны имена первых хедлайнеров. Ими станут Leeroy Thornhill (Лирой Торнхилл) — один из основателей The Prodigy и Ocean Wisdom — молодой британский рэпер, который уже в своем дебютном сингле превзошел Eminem. В треке Walking он обогнал его по скорости читки — 4,45 слов в секунду, простив 4,31 в Rap God.

Вход на дневную программу фестиваля будет осуществляться по ски-пассам "Роза Хутор", а чтобы попасть на ночную программу, нужно будет купить отдельные билеты. Для тех, кто хочет сэкономить время, как и в прошлом году, есть пакетные предложения, в которые входят билеты и проживание на курорте "Роза Хутор".

Возрастная категория 18+.

Билеты можно приобрести на сайте.

Продавец билетов:

ООО "Альфа Фьюче Пипл"

Юридический адрес: 115432, Москва, пр. Андропова, 18, стр. 3, ком. 27.

ОГРН 5147746464510