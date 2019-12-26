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Опубликована программа Гайдаровского форума – 2020 в РАНХиГС

XI Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы нового десятилетия" пройдет 15 и 16 января следующего года

Москва, 26 декабря. На официальном сайте XI Гайдаровского форума "Россия и мир: вызовы нового десятилетия", который пройдет в РАНХиГС 15 и 16 января 2020 года, опубликована программа мероприятий с ведущими экспертами со всего мира.

Ежегодный Гайдаровский форум вновь станет первым в будущем году крупным международным форумом, который проходит на территории России. С каждым годом форум затрагивает все больший спектр самых актуальных тем. Эксперты Гайдаровского форума из различных стран мира обсудят вызовы грядущего десятилетия, экономическое развитие, здравоохранение, цифровые инициативы в спорте, современное госуправление, российское образование и бизнес-школы, вопросы экологической политики и климата, цифровую революцию и множество других тем.

Всего будет организовано 85 дискуссионных площадок – панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний. В число специальных мероприятий Гайдаровского форума – 2020 войдут: открытый "Диалог гражданских диалогов"; а также презентация книг; ежегодное собрание российского отделения организаций-членов SDSN "Перспективы развития SDSN в России"; открытая лекция Татьяны Черниговской "Мозг vs искусственный интеллект"; открытое заседание общественного совета базовой организации стран СНГ по подготовке кадров в области государственного управления; открытое заседание Президиума НАСДОБР "Итоги 2019 года и новые рубежи государственно-частного партнерства в оценке качества делового и управленческого образования", а также презентация книг.

Возрастная категория 16+.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson&Johnson, Санофи, группа компаний "Новартис", MSD, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал "Россия 24", ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", "Российская газета", журнал "Инвест-Форсайт", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, "Профиль". Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры - медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", RNS, журнал "Эксперт", "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, Давыдов.Индекс, журнал "Стратегия", газета "Экономика и жизнь", портал "Эконс", журнал "Государственная служба", TV BRICS.

Гайдаровский форум в социальных сетях: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.

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