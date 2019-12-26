Андрей Еремин: ММК идет по пути цифровизации

На вопросы ТАСС ответил директор по экономике ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

— Что такое цифровизация для крупной металлургической компании? Зачем она нужна ММК?

— Для любой компании, в том числе металлургической, цифровизация – это процесс внедрения в производство и в бизнес-процессы новейших технологий, позволяющих обрабатывать большие массивы данных. Мы начали работать c цифровыми технологиями еще в начале 2000-х годов, и объем данных, обрабатываемых ММК, с каждым годом растет. Постепенно стало ясно, что человек на сегодняшний день уже не в состоянии обрабатывать такой массив информации.

Поэтому нам, как крупной компании, было необходимо внедрение алгоритмов, которые облегчают труд человека, – теперь огромные массивы данных обрабатывают машины. Данные в XXI веке – это такой же актив компании, как недвижимость, материальные ресурсы, и ими нужно распоряжаться с умом, не позволять озеру данных превратиться в болото, где теряется необходимая информация. А грамотно управляя данными как активом, можно более рационально и качественно принимать решения на всех уровнях, от топ-менеджмента до технического персонала на конкретном агрегате. Для этого ММК и нужна цифровизация.

— Какие процессы ММК планирует цифровизировать в первую очередь?

— Мы предусматриваем равномерное и сбалансированное внедрение "цифры" во все процессы производства и реализации продукции, но основной упор делаем, конечно, на процессы, которые дают наибольший эффект. В первую очередь, это производственные процессы – все, что связано со снижением расходов на сырье, со снижением себестоимости стали и проката. 80% затрат, которые несет любая сталелитейная компания, – это затраты на производство чугуна: агломерационное, коксохимическое, доменное производство. Поэтому очень важно, что цифровизация позволяет снизить эти затраты. Простой пример: наши математики разработали модель, которая позволяет сравнивать качество и цену коксующегося угля, в какой степени разные его виды подходят для нашего производства, и благодаря этой модели мы знаем, у кого из поставщиков какой уголь покупать и по какой цене, чтобы получить наивысшее качество кокса и минимальную стоимость чугуна, т.е. оптимизация угольной шихты происходит с момента закупки угля на рынке, включая процесс формирования штабелей на угольном складе. Аналогично оптимизируем и железорудное сырье, и качество агломерата. Таким образом благодаря цифровизации растет эффективность закупок. В качестве следующего этапа мы подошли к созданию адаптивной многофакторной модели доменного процесса на основе нейронных сетей.

Другая важная сфера – энергетика, где важно использовать эффективные технологии. К примеру, система автоматического регулирования режимов паровых котлов позволяет сокращать использование природного газа и эффективно использовать вторичные газы, одновременно обеспечивая высокий КПД работы котлов. Приступили к реализации проекта создания цифровых двойников турбогенераторов. Кроме того, мы уделяем большое внимание цифровизации взаимодействия с потребителями нашей продукции, процессов технического обслуживания и ремонта агрегатов.

— Расскажите о стратегии внедрения: когда и какие программы будут внедрены? До какого года рассчитана стратегия?

— В партнерстве с аудиторской компанией Deloitte мы проанализировали все работающие на данный момент проекты по автоматизации и цифровизации, определили приоритетные направления, подготовили портфель конкретных проектов и разработали стратегию на пять лет, до 2024 года. Стратегия предполагает работу по четырем основным технологическим потокам: аналитика, роботизация и сервисы, управление активами и моделирование. Всего в рамках стратегии мы разработали 98 цифровых инициатив, 12 цифровых и три организационные платформы. В наших планах внедрение как дополнительных средств сбора данных (таких как цифровое зрение или интернет вещей), так и платформ и решений по обработке, представлению и интерпретации этих данных.

Естественно, современные технологии развиваются по экспоненте, с очень большой скоростью. Так что я уверен, что мы еще будем вносить изменения и дополнения в существующую стратегию и актуализировать ее.

— Какие решения по автоматизации производственного процесса были внедрены на ММК ранее? Когда они были запущены и каковы результаты использования (экономия средств и в каком объеме)?

— Как я уже говорил, ПАО "ММК" развивается в этом направлении еще с начала 2000-х годов. Тогда мы, первыми в индустрии, внедрили корпоративную информационную систему (ERP систему) Oracle E-Business Suite. В 2017 году назрела потребность перехода на новую технологическую платформу, представленную в версии Oracle E-Business Suite 12, оптимизировать бизнес-процессы компании и масштабировать решение на другие предприятия Группы ПАО "ММК".

Сейчас у нас работает корпоративная система диспетчеризации и управления производством, есть платформы для реализации системы оптимизационного планирования всей деятельности предприятия – как производственной, так и финансово-хозяйственной (RPA технологии). Кстати, здесь мы тоже активно внедряем продукты цифровизации, в том числе роботов. К примеру, именно роботы сейчас работают в закупках металлического лома, там специфика деятельности такова, что предприятию необходимо осуществлять оплату в момент, когда поставщик уже загрузил вагон на станции погрузки. Раньше людям приходилось сидеть, выверять данные, которые сбрасывает клиент, следить через железнодорожную систему ЭТРАН, где находятся вагоны… сейчас всем этим занимаются роботы. Или другой пример – в формировании финансовой отчетности теперь тоже участвуют роботы. С помощью анализа информации они сами берут информацию из КИС и других учетных систем и формируют пояснительные записки для отчетности. Человек может отвлечься, устать, ошибиться – а алгоритм нет, и делает он это значительно быстрее. Поэтому роботизация так эффективна.

— Как изменился штат компании после внедрения автоматизации производственных процессов?

— Мы не рассматриваем автоматизацию и, тем более, цифровизацию как ключевой фактор влияния на количество персонала в компании. Эти процессы направлены не на изменение штата, а на повышение эффективности: как за счет снижения издержек, так и за счет создания новой ценности для наших клиентов. Но, конечно, за счет автоматизации и внедрения цифровых инноваций многим сотрудникам нужно работать по-другому: появляются новые функции и новые возможности, которые требуют соответствующих навыков, вовлеченности, личностного развития и так далее. Именно в этом мы видим основные изменения, происходящие с нашим персоналом в данном контексте.

— Как проводится обучение штатных сотрудников работе с внедренными программами?

— Обычно обучение работе с новыми технологиями мы проводим в рамках соответствующего проекта по внедрению этих технологий. Обучают у нас, как правило, консультанты или вендоры.

— Кто производит обслуживание систем автоматизации на производстве?

— В основном работами по облуживанию и технической поддержке систем автоматизации занимается наша дочерняя компания ММК-Информсервис. При этом на ряд работ мы привлекаем сторонние организации, в первую очередь, самих разработчиков тех или иных решений.

— Существуют ли отдельные инструменты для оптимизации производственного процесса, какие?



— Их достаточно много. Например, силами собственной группы математиков на ММК ведется проект по созданию комплексной многоуровневой модели аглококсодоменного производства, призванной оптимизировать производственные и процессы первого передела.

Другой объект, над которым мы работаем, – умный склад для металлопроката. У вас выходит готовая слябовая заготовка, вам нужно определить, куда ее складировать, чтобы максимально эффективно использовать пространство. Конечно, это может определять человек, но если кран, который эту заготовку транспортирует, сам "видит", куда положить или переложить слябы, это же эффективнее: работники не тратят на это время. Создание умных складов – одно из направлений цифровизации.

— Каким образом цифровизация повлияет на прибыль компании? Приведите цифры по экономии в соответствии с разработанной стратегией внедрения.

— За период в рамках нынешней стратегии (2020 – 2024 годы) мы рассчитываем получить от внедрения всех запланированных инициатив по цифровизации до 6,2 млрд рублей к EBITDA при капитальных затратах в районе 5 млрд рублей. Рассчитываем, что уже на четвертом году реализации программы мы выйдем на окупаемость затрат, а за три года сможем полностью вернуть инвестиции. Чистая приведенная стоимость (NPV) в текущих ценах и условиях должна составить 8,5 млрд рублей.



— Какие российские компании занимаются разработкой и установкой таких программ на производстве – устраивают они вас или нет?

— Мы работаем с большим количеством российских компаний в различных областях автоматизации. Причем их количество с каждым годом растет. Не хотелось бы хвалить или критиковать кого-то конкретного.