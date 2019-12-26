ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" отметило 23-летие

Москва, 26 декабря. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") приурочило к своему 23-летию завершение работ по ряду важных проектов, а также присоединилось к Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".

Главный центр Единой системы ОрВД, базирующийся в Москве, приступил к планированию и координированию использования воздушного пространства посредством эксплуатации первой очереди унифицированной интегрированной системы планирования ИВП и организации потоков воздушного движения. Система позволит более качественно работать с поступающими от пользователей воздушного пространства планами полетов и эффективнее оценивать взаимное влияние заявленных маршрутов полетов воздушных судов.

В Сыктывкарском центре обслуживания воздушного движения филиала "Аэронавигация Северного Урала" (Республика Коми) завершены работы по подготовке к началу эксплуатации отечественного аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) "Лира-А10" со встраиваемым вторичным радиолокатором "Лира-ВА". Завершены работы по монтажу башни АРЛК, смонтировано оборудование, проведены пуско-наладочные работы. Самолетом-лабораторией Ан-26 ЗАО "Летные проверки и системы" была выполнена летная проверка, которая подтвердила заявленные тактические характеристики радиолокационного комплекса. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало января 2020 года.

На аэродроме Стрежевой в Томской области, находящемся в зоне ответственности Стрежевского центра обслуживания воздушного движения филиала "Аэронавигация Западной Сибири", завершены монтажные и пуско-наладочные работы и получено разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию системы посадки ILS2700 с РМД-НП DME/NL 2700. "Стоит отметить, что в дополнение к предшествовавшей получению разрешения наземной проверке системы и вводной летной проверке, проведенной воздушным судном Beechcraft King Air 350i филиала "Аэроконтроль", в качестве эксперимента пространственные характеристики ILS2700 проверялись с помощью беспилотного летательного аппарата – квадрокоптера", - сообщил пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Николай Ивашов.

Кроме того, непосредственно в день 23-летия ГК ОрВД стала новым участником Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Об этом было официально объявлено по итогам общего собрания членов ЦТЛ. В заявлении Ассоциации отмечается, что включение ведущих компаний в области аэронавигационного обслуживания необходимо при формировании единых стандартов для отраслевой системы управления данными, которые разрабатываются на базе ЦТЛ.

"Цифровая трансформация национального провайдера аэронавигационного обслуживания нацелена на дальнейшую реализацию транзитного потенциала России и повышение эффективности за счет внедрения сквозных технологий. В сфере аэронавигационных услуг происходят масштабные изменения, совместная работа российских компаний позволит лидировать в этом процессе и закрепить наше воздушное пространство в качестве главной транзитной территории. Помимо этого, внедрение цифровых технологий может значительно снизить издержки аэропортов и авиакомпаний", - прокомментировал присоединение к ЦТЛ генеральный директор ФГУП "Госкопорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика", учрежденная при поддержке Минтранса России, является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту и по цифровой трансформации транспортного комплекса РФ.