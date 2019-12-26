Открытие фестиваля "Ледовая Москва" состоится 28 декабря на Поклонной горе

Москва, 26 декабря. Торжественное открытие V Новогоднего фестиваля Александра Ковтунца "Ледова Москва" состоится 28 декабря в 17:00. Организаторы фестиваля - Общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке правительства Москвы и Госкорпорации "Ростех".

Работа над сказочной ледяной страной идет практически круглые сутки. Более 150 скульпторов из разных уголков России создадут ледовые шедевры, представляющие великие русские достижения. Организаторы фестиваля решили сделать большой подарок всем гостям, приоткрыв завесу тайны создания ледовых скульптур. Только один единственный раз, в день открытия, все желающие смогут вживую увидеть работу профессиональных скульпторов, которые будут делать последние штрихи в своих ледовых шедеврах. Такого еще не было ни на одном ледовом фестивале мира.

"В это волшебное время Нового года и Рождества особенно важно найти место, где будет весело и интересно, где лед переливается разноцветными огоньками и слышен детский смех. Приходите всей семьей на "Ледовую Москву", – приглашает режиссер фестиваля Александр Ковтунец.

На фестивале будут представлены изо льда самые яркие символы и собирательные образы великих русских достижений, совершенных в разные временные эпохи, разделенные на семь направлений: наука, медицина, культура, ратные подвиги, история, спорт, космос.

За ледовые шедевры можно не беспокоиться – уникальные ледовые объекты будут созданы не только на улице, но и в закрытых музейных комплексах, защищенных от любых погодных условий. Внутри шатров – интерактивные ледовые скульптуры, переплетающиеся с театрализованным представлением. В шатре "Наука" можно будет вспомнить периодическую таблицу химических элементов – гениальное открытие русского химика Дмитрия Менделеева - и своими глазами увидеть подкованную блоху изо льда. В шатре "Истории" каждый станет желанным гостем большого русского пира богатырей во главе с Вещим Олегом в эпохе Рюриковичей. Переместившись во вторую эпоху, Романовых, можно будет увидеть грандиозную скульптурную композицию, посвященную переходу Суворова через Альпы. А советская эпоха подарит гостям возможность поностальгировать в ледовой коммунальной квартире. Главная изюминка – это Космический теплый шатер, где представлены космическая станция "МИР" и "Луноход-1" из песка.

Каждый день в 15:00, 17:00 и 19:00 на основной сцене фестиваля будет проходить шоу-программа, тесно переплетенная с тематическими направлениями ледовых скульптур. Гости фестиваля станут свидетелями эпического номера – становления российского государства, насладятся космическим акробатическим танцем в невесомости под куполом сцены и узнают, как русское искусство пришло к "Черному квадрату" Малевича. В этом году на сцене фестиваля будет множество сложнопостановочных номеров, нестандартных режиссерских решений, огромное количество артистов и творческих коллективов примут участие в шоу-представлении: танцоры, воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты.

В 17:00 в праздничной программе открытия фестиваля с приветственной речью выступит Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, и Александр Ковтунец, автор, режиссер V Новогоднего фестиваля "Ледова Москва".

А под конец шоу-программы на сцену пожалует Дед Мороз из Великого Устюга, "Ледовая Москва" – это крайняя точка его путешествия по России. Он расскажет о своем путешествии и даст старт ледовому фестивалю.

Показ семейных фильмов на большом экране главной сцены фестиваля становится новой доброй традицией "Ледовой Москвы". До Нового года будет показана добрая картина "Быть", а к Рождеству – премьера короткометражного фильма "Детское счастье".

Артисты уличного театра в светящихся костюмах устроят новогодний переполох, вовлекая посетителей в свое карнавально-клоунадное действо. А вечером гостей фестиваля ждет ледовый open-air под треки популярных диджеев, ежедневно с 20:00 до 22:30.

Режим работы: 28 декабря с 12:00 до 22:30.

С 29 декабря по 12 января – с 11:30 до 22:30.

Место проведения: Входная площадь Парка Победы.

Сайт проекта: www.icemoscow.info

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