Фонд Росконгресс продлевает сроки подачи заявок на конкурсы инновационных компаний

Москва, 27 декабря. Прием заявок на конкурсы инновационных компаний, которые Фонд Росконгресс проводит в рамках проекта Business Priority, продлится до 17 января 2020 года. Соответствующее решение было принято в связи с большим количеством потенциально интересных стартапов в сфере энергетики, здравоохранения и экологии, которые хотели бы принять участие в конкурсах по своему профилю.

"Подготовка заявки является очень важным, а с точки зрения номинанта, пожалуй, самым важным этапом участия в конкурсе, поэтому мы пошли навстречу молодым командам и дали им дополнительное время, чтобы они могли заявить о себе максимально эффектно", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Итоги конкурсов "Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики", "Топ-10 инновационных компаний в сфере экологии" и "Топ-10 инновационных компаний в здравоохранении" будут подведены на Российском инвестиционном форуме, который пройдет 12-14 февраля в Сочи.

Вместе с Фондом Росконгресс организаторами конкурсов выступают Фонд "Сколково", Фонд Контент и профильные ведомства – Министерство энергетики, Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

"Мы видим сильную конкуренцию среди молодых команд. Работа и для них, и для членов экспертного жюри предстоит серьезная. Тем интереснее будет посмотреть на финалистов. Уверена, нам удастся отобрать действительно прорывные проекты, которые имеют все шансы изменить ландшафт будущего в своих отраслях", – считает директор проекта Business Priority Марианна Скраган.

Цель конкурсов – выявить самые востребованные и перспективные инновационные решения. Команды-финалисты смогут презентовать свои проекты на Российском инвестиционном форуме, а в дальнейшем получат прямой доступ к крупнейшим мировым потребителям технологий. Это позволит им максимально быстро масштабировать свой продукт и начать его экспорт на глобальные рынки.

Подать заявку, а также ознакомиться с подробной информацией о конкурсах можно на сайте Business Priority.

Официальный сайт Российского инвестиционного форума: rusinvestforum.org.

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