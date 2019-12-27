{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд Росконгресс продлевает сроки подачи заявок на конкурсы инновационных компаний

Подать заявку можно до 17 января 2020 года

Москва, 27 декабря. Прием заявок на конкурсы инновационных компаний, которые Фонд Росконгресс проводит в рамках проекта Business Priority, продлится до 17 января 2020 года. Соответствующее решение было принято в связи с большим количеством потенциально интересных стартапов в сфере энергетики, здравоохранения и экологии, которые хотели бы принять участие в конкурсах по своему профилю. 

"Подготовка заявки является очень важным, а с точки зрения номинанта, пожалуй, самым важным этапом участия в конкурсе, поэтому мы пошли навстречу молодым командам и дали им дополнительное время, чтобы они могли заявить о себе максимально эффектно", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Итоги конкурсов "Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики", "Топ-10 инновационных компаний в сфере экологии" и "Топ-10 инновационных компаний в здравоохранении" будут подведены на Российском инвестиционном форуме, который пройдет 12-14 февраля в Сочи.

Вместе с Фондом Росконгресс организаторами конкурсов выступают Фонд "Сколково", Фонд Контент и профильные ведомства – Министерство энергетики, Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

"Мы видим сильную конкуренцию среди молодых команд. Работа и для них, и для членов экспертного жюри предстоит серьезная. Тем интереснее будет посмотреть на финалистов. Уверена, нам удастся отобрать действительно прорывные проекты, которые имеют все шансы изменить ландшафт будущего в своих отраслях", – считает директор проекта Business Priority Марианна Скраган.

Цель конкурсов – выявить самые востребованные и перспективные инновационные решения. Команды-финалисты смогут презентовать свои проекты на Российском инвестиционном форуме, а в дальнейшем получат прямой доступ к крупнейшим мировым потребителям технологий. Это позволит им максимально быстро масштабировать свой продукт и начать его экспорт на глобальные рынки.

Подать заявку, а также ознакомиться с подробной информацией о конкурсах можно на сайте Business Priority

Официальный сайт Российского инвестиционного форума: rusinvestforum.org.

Возрастная категория 18+.

Реклама на ТАСС
На ПАО "МЗИК" подписан коллективный договор на 2020-2022 годы
Колдоговор одного из крупнейших на Урале предприятий ОПК имеет ярко выраженную социальную направленность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС