На ПАО "МЗИК" подписан коллективный договор на 2020-2022 годы

ТАСС, 27 декабря. Председатель профсоюзной организации ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Екатеринбург, входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") Марина Никитина и генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн подписали в пятницу Коллективный договор на 2020-2022 годы. В новое двустороннее соглашение включен ряд важных положений, предусматривающих дополнительные социальные гарантии для заводчан, рассказали в пресс-службе предприятия.

"Подписанию проекта колдоговора предшествовало обсуждение на собраниях цеховых профсоюзных комитетов. В процесс были вовлечены абсолютно все подразделения предприятия, и у каждого работника была возможность выдвинуть свои предложения. В итоге, новый Коллективный договор, имеющий ярко выраженную социальную направленность, дополнился новыми положениями по оказанию социальной поддержки работникам ПАО "МЗИК". В частности, начиная с 2020 года предприятие будет возмещать часть затрат на оплату процентов по ипотечным кредитам, полученным калининцами на приобретение или строительство жилого помещения", - сказано в сообщении.

"Основная цель нововведения - сохранение высокопрофессиональных работников и их мотивация на долгосрочный труд, а также повышение социальной стабильности в трудовых коллективах, - отмечает Марина Никитина. - До сих пор предприятие компенсировало затраты на найм жилья и обеспечивало квартирами молодых специалистов дефицитных специальностей. Теперь это перечень льгот дополнился еще одним вариантом, благодаря чему помощь сможет получить большее число калининцев".

На конференции, где присутствовали заместители генерального директора и ведущие специалисты, начальники цехов и отделов, делегаты цеховых первичек ПАО "МЗИК", молодежные активисты и представители Совета ветеранов, новое двустороннее соглашение было принято единогласно.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.