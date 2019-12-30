Школьники из Екатеринбурга победили в треке международного конкурса "Кванториада-2019"

ТАСС, 30 декабря. Екатеринбургские школьники стали победителями трека low cost high-tech в международном конкурсе "Кванториада-2019" - командном соревновании интересующихся инженерным творчеством и изобретательством детей и подростков. В отборочной части конкурса приняли участие более 60 тыс. детей из всех регионов Российской Федерации и 15 зарубежных стран, сообщили в департаменте информполитики региона. В финале приняли участие 425 школьников со всей России, а также из Испании, Румынии, Эстонии, Армении и Казахстана.

Финал состоялся в Москве с 18 по 21 декабря. Команды соревновались в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве по 10 направлениям (трекам): "Гибкая электроника", "Инструменты редактирования генов", "Оптимальный захват", "Психоэмоциональный тренажер", "Бесшовный навигатор", "Умная энергетика", "Трансформируемый модуль космической станции", "Аэротакси", "Канатная дорога", Low Cost High Tech. У участников было три дня работы на площадке, когда они самостоятельно, без помощи наставников, дорабатывали свои проекты под новые условия.

Команды, ставшие абсолютными победителями, получили по 1 млн рублей. Остальные победители – те, кто справился с заданием, – были награждены призами.

Абсолютными победителями "Кванториады-2019" стали семь команд: OutsideTolerance (Екатеринбург); "Квант" (Астраханская область); Sinteza Miraklo 2.1 (Тюменская область); KIVICode (Москва); Ninsar (Санкт-Петербург и Тюменская область); Iten (Республика Чувашия) и "Восток-27" (Хабаровский край).

В команду из Екатеринбурга Outside Tolerance вошли школьники 9-11 классов: Константин Базуев, Эвелина Сафина, Илья Сироткин, Семен Терещенко и Анна Цвингер. Ребята занимаются в Кванториуме Свердловской Детской железной дороги. Команда выступала в направлении Low cost high-tech с проектом "Система воздушного мониторинга "Рельсоход" с применением БПЛА, который был создан с целью упрощения и удешевления процесса проверки состояния изолирующих стыков (в данном направлении участвовало 67 команд).

На конкурсе команда должна была доработать свое устройство таким образом, чтобы его себестоимость была ниже себестоимости имеющегося сейчас рыночного аналога не менее чем в 10 раз, поэтому свердловские кванторианцы приняли решение добавить в "Рельсоход" ряд функций, тем самым превратив его в менее дорогостоящий аналог ультразвукового дефектоскопа.

"Таким образом, устройство после доработки ребят на конкурсе не только приобрело новый и улучшенный дизайн, но и стало способно проводить диагностику состояния рельса и ширины рельсовой колеи", - сказано в пресс-релизе.