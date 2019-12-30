В Алтайском крае подвели итоги 2019 года. Фоторепортаж

В Алтайском крае 2019 год был богат на открытие новых производств, социальных, инфраструктурных, туристических и спортивных объектов. Все они призваны снести свой вклад в улучшение жизни региона и стали долгосрочной инвестицией в развитие края.

В производственном секторе Алтайского края в этом году произошло множество событий не только регионального, но и общефедерального масштаба. К примеру, в алтайском моногороде Заринске начал работать кожевенный завод группы компаний "Русская кожа". Инвесторы вложили в строительство этого объекта более 2 млрд рублей.

Также, помимо создания новых производств, удалось достичь успехов в сохранении предприятий, которые долгое время испытывали трудности в своей деятельности.

В 2019 году в крае продолжили реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в этом году в регионе отремонтировали более 200 объектов. На эти цели направили порядка 6 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

В феврале 2019 года состоялось открытие обновленной станции Усть-Тальменская. Проект реконструкции прошел историко-культурную экспертизу, что позволило восстановить исторический облик вокзала, сохранить цветовые решения фасадов, их декоративные элементы. Стоимость работ составила 74,8 млн рублей.

Масштабные изменения произошли в медицинской сфере. В июле 2019 года в барнаульском медкластере открыли новый центр ортопедо-травматологического профиля "Территория здоровья". Реабилитацию здесь смогут проходить ежегодно около 3 тыс. пациентов. В составе центра - стационар на 148 коек, дневной стационар, консультативная поликлиника, бассейн, залы ЛФК, массажные кабинеты, кабинет виртуальной реабилитации. Медучреждение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения. Стоимость строительства и оснащения составила 770 млн рублей.

Большую адресную помощь получил город Камень-на-Оби. По итогам визита правительственной делегации на развитие социальной и дорожной инфраструктуры города выделили более 200 млн рублей. Эти средства направили на ремонт учреждений образования и здравоохранения, строительство детского сада на 200 мест, капитальный ремонт котельной и тепловых сетей, реконструкцию набережной, а также на ремонт дорог.

Прирос край и спортивными объектами. В этом году в краевой столице проводились масштабные работы по реконструкции гребного канала. Стоимость объекта - 300 млн рублей. Финансируется проект из краевого бюджета. В сентябре в селе Шадрино Калманского района состоялось открытие спортивно-стрелкового комплекса Барнаульского патронного завода. Испытательный полигон официально носит имя Михаила Тимофеевича Калашникова.

Одним из центральных проектов в плане развития культурной жизни региона в 2019 году стало строительство нового двухэтажного здания для театра кукол "Сказка" в Барнауле. Стоимость объекта составляет почти 300 млн рублей. Новый театр сможет принимать более 200 гостей. Этот объект планируют сдать под занавес 2019 года.

Представленные в фото-обзоре ТАСС объекты иллюстрируют далеко не весь спектр новых предприятий и учреждений, которые заработали в текущем году в Алтайском крае. Это наиболее крупные объекты, отражающие тот факт, что экономическая, социальная, культурная и спортивная инфраструктура региона демонстрирует уверенное развитие.