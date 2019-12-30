Фестиваль "Ледовая Москва" будет работать по особому графику 31 декабря

Москва, 30 декабря. Организаторы фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе приглашают москвичей и гостей столицы встретить Новый год среди искрящихся огнями ледовых скульптур и каскада горок, с артистами уникальной шоу-программы и на настоящем open-air под живой сет Dj.

Фестиваль ледовых скульптур в Парке Победы 31 декабря будет работать по особенному праздничному графику - с 11:30 до 03:00. То есть попасть в Ледовую Москву можно будет в течение всей новогодней ночи. У посетителей есть уникальный шанс – загадать желание под бой курантов у ледового Кремля, скатиться на "ватрушке" с горки и потанцевать на дискотеке под открытым небом.

Дневная шоу-программа пройдет по традиционному графику в 15:00, 17:00 и 19:00 на большой сцене фестиваля. Уличный театр будет радовать детвору светящимися костюмами и забавными играми, как и деревянные старинные качели "Закрутиха".

В Новом 2020 году с 1 по 12 января фестиваль будет радовать посетителей всеми своими развлечениями ежедневно с 11:30 до 22:30: ледовые горки, шоу-программа, кино под открытым небом, русские забавы, закрытые музейные комплексы.

В последние дни Нового года прямо на площадке фестиваля "Ледовая Москва" доснимут финальные кадры короткометражного фильма "Детское счастье". Ежедневно после шоу-программы будут показывать трогательную историю о взаимоотношениях родителей с ребенком и роли гаджетов в их жизни. Премьера фильма запланирована на Рождество 2020 года.

В прошлом сезоне был показан первый короткометражный фильм "Быть" о докторе, который, отказывая себе во всем, спасает жизни еще не рожденных детей. После премьеры в "Ледовой Москве" его посмотрели более 30 млн человек в социальных сетях по всему миру и фильм получил Гран-при в КНДР.

Режиссер серии фильмов "Быть", автор фестиваля "Ледовая Москва" Александр Ковтунец: "Оба фильма объединены темой Рождества и чуда, которого так не хватает в нашей жизни. А уже в 2020 году мы приступим к съемке полнометражного фильма".

В продолжение этой киноистории, в "Ледовой Москве" будет установлена ледовая скульптура "Быть", которая является символом любящей семьи и счастливого детства.

Дни работы: с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.

Место проведения: Входная площадь Парка Победы.

Информационные партнеры проекта: Информационное агентство "ТАСС", Радио "Русский Хит", телеканал "НТВ", Межгосударственная телерадиокомпания "МИР", соцсеть "Одноклассники", "Онлайн-кинотеатр ivi".

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