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Во Франции проходят гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона

Коллектив представит 22 концерта в девяти городах

Москва, 13 января. Во Франции с 11 января по 16 февраля проходят гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. Традиционный зимний тур труппы организован в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны".

Город Фрежюс – первое место выступления знаменитого балетного коллектива. На престижной площадке Théâtre le Forum артисты демонстрируют публике всемирно известную рождественскую феерию "Щелкунчик" на музыку П. И. Чайковского.

В девяти городах Франции – на исторической родине "русского француза", балетмейстера Мариуса Петипа – Театр балета имени Леонида Якобсона представляет 22 концерта. Зрители Фрежюса, Лиона, Реймса, Монтегю и Экс-ан-Прованса увидят балет "Щелкунчик". В Суассоне, Тьонвиле, Мериньяке и Лез Эрбье состоится "Вечер балетов на музыку П. И. Чайковского", который объединит фрагменты из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик". Гастроли завершит выступление якобсоновцев в Экс-ан-Провансе на сцене Grand Théâtre de Provence.

"Щелкунчик" – один из самых известных в мире балетных спектаклей. Его партитура вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия Чайковского. С момента рождения музыки в 1891 году перед постановщиками балета встала труднейшая задача – сочинить спектакль-сказку и одновременно философскую поэму, интересную взрослым и детям.

В 1934 году хореограф Василий Вайнонен создал свою версию "Щелкунчика" – спектакль для детей, премьера которого состоялась в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр). Постановка сочетала фантастические фокусы, ярких кукол, праздничную елку, предложенную художником Владимиром Дмитриевым.

Вайнонен погрузил "Щелкунчика" в философские раздумья о недостижимости идеального счастья, насытил его романтическими пассажами, благодаря которым незамысловатый детский утренник стал классикой ХХ века. В Театре балета имени Леонида Якобсона балет по либретто М. Петипа и в хореографии В. Вайонена был возобновлен в 2013 году.

"Вечер балетов на музыку П. И. Чайковского" порадует французских зрителей сценами знаменитых спектаклей. Помимо "Щелкунчика", артисты покажут фрагменты "Лебединого озера" и "Спящей красавицы".

"Лебединое озеро" – одно из самых фантастических, совершенных и знаменитых творений балетного искусства. Его хореография считается общепризнанным шедевром мирового балета, одним из ярчайших достижений русской национальной культуры.

Балет "Спящая красавица" стал первым опытом сотрудничества Театра балета имени Леонида Якобсона с известным французским хореографом, педагогом и танцовщиком Парижской Оперы Жаном-Гийомом Баром. Постановщик стремился не превратить балет в синтетическое искусство, уйти от сосредоточенности на виртуозности, атлетичности, не дать танцу стать акробатикой. Балет для Бара – история, рассказанная танцем, классическая хореография, которая в сочетании с музыкой имеет собственную динамику, экспрессивность и способность нести идею.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона – уникальный художественный коллектив с более чем 50-летней историей, названный в честь своего основателя – выдающегося русского хореографа XX века Леонида Вениаминовича Якобсона (1904-1975).

Репертуар объединяет всемирно известные классические балеты, шедевры Леонида Якобсона, современную российскую хореографию. Классика занимает особое место в его афише и пользуется неизменным успехом у публики.

Театр поддерживает идеи современных молодых хореографов, развивающих новаторские традиции Якобсона, награжден Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой софит", Российской национальной театральной премией "Золотая маска", европейской балетной Премией Тальони.

Труппа выступает на лучших площадках Санкт-Петербурга, участвует в международных фестивалях, активно гастролирует в России и за рубежом. Театр балета имени Леонида Якобсона – постоянный участник международного культурного проекта "Русские сезоны" Министерства культуры РФ.

Художественный руководитель театра с 2011 года – заслуженный артист России Андриан Фадеев.

Возрастная категория 6+.

Место проведения и программа:

11 января – "Щелкунчик", Фрежюс, Théâtre le Forum.

14-19 января, 21-22 января  – "Щелкунчик", Лион, Maison de la Dance.

28 января – "Вечер балетов", Суассон, Le Mail Scene Culturelle.

29 января – "Вечер балетов", Тьонвиль, Théâtre Municipal.

31 января – 2 февраля – "Щелкунчик", Реймс, Grand Théâtre de Reims.

4 февраля – "Вечер балетов", Лез Эрбье, Espace d’Herbauges.

6 февраля – "Щелкунчик", Монтегю, Théâtre de Thalie.

8 февраля – "Вечер балетов", Мериньяк, Le Pin Galant.

14-16 февраля – "Щелкунчик", Экс-ан-Прованс, Grand Théâtre de Provence.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org

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