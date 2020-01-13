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"Роснефть" реализовала масштабный проект по энергоснабжению Уватской группы месторождений

На Тямкинском, Протозановском и Усть-Тегусском месторождениях введены в эксплуатацию три электроподстанции суммарной установленной мощностью 502 МВА и ЛЭП 220 кВ протяженностью 320 км
Описание
© ПАО "НК «Роснефть"

ТАСС, 13 января. Компания "РН-Уватнефтегаз", входящая в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", реализовала масштабный проект по энергоснабжению Уватской группы месторождений. В рамках проекта на Тямкинском, Протозановском и Усть-Тегусском месторождениях введены в эксплуатацию три электроподстанции суммарной установленной мощностью 502 МВА и линии электропередачи 220 кВ протяженностью 320 км.

Как сообщили в понедельник в управлении информационной политики ПАО "НК "Роснефть", это один из крупнейших энергопроектов НК "Роснефть" за последние несколько лет. Подключение к единой энергетической системе новых производственных объектов предприятия позволило полностью удовлетворить растущие потребности в электроэнергии Уватского проекта, а также повысить надежность энергоснабжения и эффективность эксплуатации автономных месторождений "РН-Уватнефтегаза".

Управление объектами энергетики ведется из уникального оперативно-диспетчерского центра в Тюмени. Сбор, обработку и хранение данных о параметрах режимов работы энергосистем производит программный комплекс отечественного производства. Высокая степень автоматизации объектов позволяет диспетчеру в режиме реального времени управлять работой энергосистем и прогнозировать возможные технологические отклонения.

На сегодняшний день объекты Уватского проекта потребляют 100 МВт от внешней сети. Ввод новых энергетических мощностей позволит предприятию увеличить темпы развития Уватского проекта и повысить производственную эффективность.

О компании

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. км.

"РН-Уватнефтегаз" вносит существенный вклад в развитие промышленности юга Тюменской области. Участие в реализации Уватского проекта принимает большое число предприятий региона, что способствует созданию квалифицированных рабочих мест.

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