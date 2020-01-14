В Москве пройдет V Всероссийский конкурс GRADUATE AWARDS 2020

Москва, 14 января. Церемония награждения победителей конкурса GRADUATE AWARDS 2020 состоится 19 марта в Москве.

GRADUATE AWARDS – это место заслуженного признания лучших проектов в области работы с выпускниками и молодыми специалистами.

Цели конкурса

Организация площадки обмена знаниями для руководителей по персоналу и содействие развитию их профессиональных компетенций. Развитие стратегического партнерства между коммерческими организациями, образовательными учреждениями и общественными организациями. Выявление лучших практик в области работы с выпускниками и молодыми специалистами и содействие развитию передовых технологий управления персоналом.

Пять причин принять участие

Провести бенчмаркинг лучших практик работы с молодежью. Найти новые идеи и познакомиться с единомышленниками. Заявить о своей компании. Получить публичное признание своего проекта. Выиграть приятные подарки от партнеров конкурса.

Номинации

- "Лучшая программа по работе со школьниками" (программы и проекты, ориентированные на аудиторию учащихся школ, реализованные компанией в 2018-2019 году).

- "Лучшая программа по работе со студентами" (программы и проекты, ориентированные на аудиторию студентов вузов и учащихся ссузов, реализованные компанией в 2018-2019 году).

- "Лучшая программа по работе с молодыми специалистами" (программы и проекты, ориентированные на работу с молодыми сотрудниками в возрасте до 30 лет, реализованные компанией в 2018-2019 году).

- "Вклад в будущее" (социальные программы и проекты, направленные на повышение престижа профессий и ориентированные на потенциальных кандидатов компании).

Прием заявок осуществляется до 4 февраля.

Организатор: Люди и Коммуникации.

Сайт: www.pcg-event.com

Возрастная категория 0+.