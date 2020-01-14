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В Москве пройдет V Всероссийский конкурс GRADUATE AWARDS 2020

Церемония награждения победителей состоится 19 марта, прием заявок осуществляется до 4 февраля

Москва, 14 января. Церемония награждения победителей конкурса GRADUATE AWARDS 2020 состоится 19 марта в Москве.

GRADUATE AWARDS – это место заслуженного признания лучших проектов в области работы с выпускниками и молодыми специалистами.

Цели конкурса

  1. Организация площадки обмена знаниями для руководителей по персоналу и содействие развитию их профессиональных компетенций.
  2. Развитие стратегического партнерства между коммерческими организациями, образовательными учреждениями и общественными организациями.
  3. Выявление лучших практик в области работы с выпускниками и молодыми специалистами и содействие развитию передовых технологий управления персоналом.

Пять причин принять участие 

  1. Провести бенчмаркинг лучших практик работы с молодежью.
  2. Найти новые идеи и познакомиться с единомышленниками.
  3. Заявить о своей компании.
  4. Получить публичное признание своего проекта.
  5. Выиграть приятные подарки от партнеров конкурса.

Номинации

- "Лучшая программа по работе со школьниками" (программы и проекты, ориентированные на аудиторию учащихся школ, реализованные компанией в 2018-2019 году).

- "Лучшая программа по работе со студентами" (программы и проекты, ориентированные на аудиторию студентов вузов и учащихся ссузов, реализованные компанией в 2018-2019 году).

- "Лучшая программа по работе с молодыми специалистами" (программы и проекты, ориентированные на работу с молодыми сотрудниками в возрасте до 30 лет, реализованные компанией в 2018-2019 году).

- "Вклад в будущее" (социальные программы и проекты, направленные на повышение престижа профессий и ориентированные на потенциальных кандидатов компании).

Прием заявок осуществляется до 4 февраля.

Организатор: Люди и Коммуникации. 

Сайт: www.pcg-event.com

Возрастная категория 0+. 

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