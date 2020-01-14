В Москве пройдет V Всероссийский конкурс GRADUATE AWARDS 2020

Москва, 14 января. Церемония награждения победителей конкурса GRADUATE AWARDS 2020 состоится 19 марта в Москве.
GRADUATE AWARDS – это место заслуженного признания лучших проектов в области работы с выпускниками и молодыми специалистами.
Цели конкурса
- Организация площадки обмена знаниями для руководителей по персоналу и содействие развитию их профессиональных компетенций.
- Развитие стратегического партнерства между коммерческими организациями, образовательными учреждениями и общественными организациями.
- Выявление лучших практик в области работы с выпускниками и молодыми специалистами и содействие развитию передовых технологий управления персоналом.
Пять причин принять участие
- Провести бенчмаркинг лучших практик работы с молодежью.
- Найти новые идеи и познакомиться с единомышленниками.
- Заявить о своей компании.
- Получить публичное признание своего проекта.
- Выиграть приятные подарки от партнеров конкурса.
Номинации
- "Лучшая программа по работе со школьниками" (программы и проекты, ориентированные на аудиторию учащихся школ, реализованные компанией в 2018-2019 году).
- "Лучшая программа по работе со студентами" (программы и проекты, ориентированные на аудиторию студентов вузов и учащихся ссузов, реализованные компанией в 2018-2019 году).
- "Лучшая программа по работе с молодыми специалистами" (программы и проекты, ориентированные на работу с молодыми сотрудниками в возрасте до 30 лет, реализованные компанией в 2018-2019 году).
- "Вклад в будущее" (социальные программы и проекты, направленные на повышение престижа профессий и ориентированные на потенциальных кандидатов компании).
Прием заявок осуществляется до 4 февраля.
Организатор: Люди и Коммуникации.
Сайт: www.pcg-event.com
Возрастная категория 0+.