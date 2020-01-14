"Пумори-Спорт" снизила вес силовых тренажеров в пять раз без потери эффективности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Компания "Пумори-Спорт" (входит в корпорацию "Пумори") разработала и начала выпускать современные уникальные тренажеры для силового тренинга и зимних видов спорта. Пилотные партии поступили в продажу в начале года, отметили в пресс-службе корпорации.

Силовые пружинные тренажеры

Силовые тренажеры, в которых нагрузка регулируется с помощью добавления или снятия плиток, распространены повсеместно. Вес такого тренажера может достигать 300 кг, что делает трудоемким его перемещение даже в пределах зала, и цена, особенно брендовых производителей, очень высокая.

В корпорации рассказали, что в сотрудничестве с изобретателем Владимиром Колмаковым, который посвятил спорту 40 лет жизни, предложено заменить плитки пружинами. Это решение позволило снизить массу тренажера почти в пять раз – до 70 кг, без потери функционала, эффективности, нагрузок и прочности. Кроме того, решение использовать пружины в новой конструкции позволит более точно и просто регулировать нагрузку для спортсмена, говорят в корпорации.

"Занятия на тренажерах, в первую очередь, должны быть доступны и направлены на укрепление здоровья людей. Использование пружин гарантированно снижает цены на оборудование и защищает спортсменов от травм, т. к. в начале упражнения нагрузка меньше, чем в конце выполнения движения", — цитируют в пресс-службе слова Колмакова. В дальнейшем в корпорации планируют производить тренажеры на все основные мышцы человека с использованием этого принципа.

Тренажеры для зимних видов спорта (антигравитационные тренажеры)

Для тренировок в фигурном катании, лыжах, биатлоне, хоккее, шорт-треке и других зимних видах спорта диапазон тренажеров традиционно невелик. До сих пор не было таких, которые, в частности, имитируют сложное катание на коньках и лыжах. В корпорации отмечают, что тренажеры, изобретенные Григорием Петросяном, имеют большое значение при реабилитации спортсменов и лечении людей со сложными, тяжелыми заболеваниями, такими как ДЦП (паралич и т. д.).

В сотрудничестве с корпорацией изобретатель Григорий Петросян предложил и воплотил в оборудовании идею, которая конструктивно обеспечивает нагрузку всех групп мышц ног. В частности, дополнительные подключаемые веса дают возможность спортсменам за 15 минут испытать нагрузку, равную прохождению 20-километровой лыжной дистанции. "Использование тренажеров, разработанных и изготовленных производственным предприятием ООО "Пумори-спорт" и талантливым изобретателем, позволяет спортсменам зимних видов спорта полноценно тренироваться круглый год", - отмечают в корпорации.

Альянс изобретателей и корпорации

По словам заместителя гендиректора корпорации "Пумори" Шамиля Альтяпова, в "Пумори-спорт" изобретателям оказали помощь в детальной проработке конструкций, изготовлении чертежей и изделий. Сейчас уже выпущено несколько тренажеров, которые проходят испытания в профессиональных спортивных клубах и секциях.

"В нашей корпорации все предприятия нацелены на инновации: в инжиниринге, металлообрабатывающем оборудовании, инструменте. В том числе и в производстве спортивных тренажеров. Мы постоянно ищем что-то новое. Мы открыты любым изобретателям, их идеям по совершенствованию конструкций и внедрению новых принципов в тренажерах, новым конструкциям спортивного оборудования. Звоните, приходите, обсудим, если что-то дельное - поможем воплотить в жизнь. В этом мы видим вклад предприятий нашей корпорации в здоровье нации", - отметил Альтяпов.

В пресс-службе отметили, что желающие приобрести новые тренажеры могут обратиться в компанию "Пумори-спорт".

О предприятии

"Пумори-Спорт" работает на рынке спортивного оборудования с 2001 года, имеет собственное отлаженное производство. Компания формирует товарный портфель, исходя из потребностей общества и интересов молодежи. Так, здесь выпускается оборудование для бодибилдинга, армспорта, воркаута, горных лыж, единоборств и велоспорта. Компания - единственный в стране производитель тренажеров для волейбола, отмечают в корпорации.

О корпорации

Корпорация "Пумори" работает на рынке металлообработки с 1990 года. Неоднократно по итогам всероссийского рейтинга признавалась лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" представлена предприятиями и филиалами во всех основных промышленных регионах России. Предприятия корпорации производят станки с ЧПУ, сложный вспомогательный инструмент, лопатки для паровых и газовых турбин. Партнер известных компаний-производителей: Okuma (Япония), ACE Micromatic Group (Индия), Davi и CMS (Италия) и др. Постоянный участник крупнейших отраслевых и универсальных выставок - EMO Hannover, "Металлообработка" в Москве и ИННОПРОМ.