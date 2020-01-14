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ХI Гайдаровский форум соберет более 14,7 тыс. участников

Среди них 600 спикеров из более чем 30 стран
Описание
© Пресс-служба РАНХиГС

Москва, 14 января. Гайдаровский форум "Россия и мир: Вызовы нового десятилетия" пройдет в Президентской академии 15-16 января и вновь соберет ведущих мировых ученых, политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. На форум зарегистрированы более 14 700 участников, среди которых 600 спикеров из более чем 30 стран.

Гайдаровский форум проводится в Президентской академии под эгидой правительства РФ и за 11 лет стал одной из наиболее авторитетных экспертных площадок, которая традиционно задает вектор общественной и научной дискуссии.

В этот раз центральной темой форума станет поиск ответов на главные вызовы, которые ждут Россию и мир в новом десятилетии. В программе мероприятия – стратегия развития России, национальные цели развития и экономический рост, научно-технологические прорывы и цифровизация, трансформация систем государственного управления и геополитические тенденции, образование и социальные лифты для молодежи, налоговые мифы и трансформация банковской системы, социальная ответственность бизнеса.

На сессии "Что мешает экономическому росту?" состоится дискуссия, в которой примут участие первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. В ходе дискуссии планируется, в частности, обсудить необходимость дополнительных структурных реформ, неэкономические факторы экономической динамики и институциональные меры, необходимые для запуска механизмов роста.

На сессии "Горизонты экономической политики" с ключевым докладом по вопросам эффективности различных мер экономической политики выступит министр экономического развития Максим Орешкин.

Дискуссия, посвященная проблемам глобального изменения климата, пройдет на сессии "Климатическая повестка: что изменит все?". В ходе сессии будет обсуждаться, каким потенциалом располагает современный мир для ответа на климатический кризис, а также возможности технологического ответа на этот вызов. В сессии примут участие заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, представители крупнейших российских компаний.

Вопрос, как эффективно учитывать региональную специфику при формировании национальной технологической политики, будет обсуждаться на сессии "Национальная технологическая политика и региональная специфика", в которой примут участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. Участники обсудят механизмы синхронизации поддержки технологических компаний на региональном и федеральном уровнях, возможности формирования межрегиональных механизмов поддержки технологических инициатив и роль крупного бизнеса в региональной технологической политике.

В рамках глобальной международной сессии "Большая Европа": в процессе становления?" эксперты проанализируют причины и предпосылки сложившихся российско-европейских отношений и наметят комплексную основу для их дальнейшего развития. Среди участников дискуссии Джулио Тремонти, министр экономики и финансов Италии (1994–1995, 2001–2006, 2008–2011), канцлер Австрии (2000–2007) Вольфганг Шюссель, посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер.

Одним из наиболее интересных событий форума станет открытый диалог "Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски", в ходе которого ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози обсудят вероятность нового глобального кризиса, перспективы и риски для Европейского союза в новом десятилетии, а также политические и социально-экономические последствия цифровизации на глобальном уровне.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson & Johnson, Санофи, группа компаний "Новартис", MSD, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – Группа компаний "Просвещение", EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал "Россия-24", ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", "Российская газета", журнал "Инвест-Форсайт", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, "Профиль". Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры - медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", RNS, журнал "Эксперт", "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, холдинг "Давыдов.Индекс", журнал "Стратегия", газета "Экономика и жизнь", портал "Эконс", журнал "Государственная служба", TV BRICS.

Возрастная категория 16+. 

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