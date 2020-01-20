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"Гонка Героев Зима" пройдет 8 февраля в Москве

Участникам предстоит пройти более 30 препятствий

Москва, 20 января. В Москве 8 февраля будет открыт зимний сезон забегов с препятствиями "Гонка Героев Зима".

Первая гонка 2020 года пройдет в подмосковном Алабино. Это 7+ км и более 30 препятствий. Участникам предстоит пройти десяток рукоходов, преодолеть различные заборы и бревна, а в конце состязания покорить "Эверест".

В этом сезоне участников ждут новые препятствия: рукоходы "Народный", "Кольца-канаты", "Волна-качели", "Китайский", а также "Бочки-колеса", вертикальные канаты и препятствие из бревен "Швея". Кроме того, между победителями и призерами категорий "Pro" и "Age" будет разыгран призовой фонд размером 450 тыс. рублей.

В фан-зоне болельщиков и зрителей ждут музыка, зажигательные танцы и разминка под руководством инструкторов "Лиги Героев". Для всех участников будут созданы комфортные отапливаемые зоны для отдыха и оборудованы раздевалки.

Самое суровое время года готово бросить вызов участникам: в этой "Гонке Героев" большинство препятствий создаются из снега и льда. Желающим стать героями предстоит применить не только физическую силу, но и ловкость со смекалкой. 

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в соцсетях проекта.

Возрастная категория 16+. 

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