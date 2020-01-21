Деятельность УЭХК по предупреждению ЧС отмечена наградами Свердловской области

ТАСС, 21 января. Эффективная профилактическая работа в рамках организации гражданской защиты в АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) позволила не допустить в 2019 году чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Об этом сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью комбината.

"Результаты развития гражданской защиты в АО "УЭХК" показывают положительную динамику: в 2019 году на предприятии проведено более 130 комплексных и противоаварийных тренировок, итоги которых демонстрируют возросшее мастерство работников при выполнении обязанностей в составе нештатных аварийно-спасательных формирований по ликвидации ЧС и аварий", - сказано в сообщении.

Особое внимание уделялось мероприятиям по недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с сезонными природными опасностями (паводками, пожарами) на объектах производственной инфраструктуры предприятия. С этой целью под руководством специалистов АО "ТВЭЛ" была проведена ежегодная командно-штабная тренировка по проверке готовности к пожароопасному сезону и весеннему паводку с практической отработкой вводных, развертыванием сил и средств предприятий и взаимодействующих структур - МЧС России, Национальной гвардии РФ, ФГУП "Атом-охрана" и др. По результатам АО "УЭХК" признано "готовым к выполнению задач".

В отделе сообщили, что о системной работе УЭХК в области в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности говорят награды предприятия. По итогам смотра-конкурса "Лучшая материально-техническая база в области гражданской обороны, защиты населения и территории Новоуральского городского округа АО "УЭХК" присуждено первое место.

Еще одной значимой наградой УЭХК стало второе место, присужденное защитному сооружению гражданской обороны по итогам областного смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗС ГО и их готовности к приему укрываемых, организованному Главным управлением МЧС России по Свердловской области.

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.