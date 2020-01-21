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Концерты Союза композиторов России "Игра двух городов" пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

В программе представлены сочинения российских композиторов XX и XXI веков

ТАСС, 21 января. Концерты Союза композиторов России под названием "Игра двух городов" пройдут в Москве и Санкт-Петербурге – двух музыкальных столицах. 

Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян: "Российским композиторам нужны заинтересованные в новой музыке исполнители, и мы работаем в этом направлении. Мы продолжаем сотрудничество с Алимом Шахмаметьевым, участником нашего проекта "Современная музыка России. Репетиция оркестра", а также с ансамблем Reheard, чьи музыканты, недавние выпускники Московской консерватории и Академии музыки имени Гнесиных, специализируются на исполнении современной академической музыки. В программе – сочинения российских композиторов XX и XXI веков, в том числе несколько премьер".

В концертах московского ансамбля Reheard прозвучат сочинения современных российских композиторов. Среди них и мэтры, и совсем молодые авторы – недавние выпускники консерваторий или участники проекта Союза композиторов России "Композиторские читки". Все партитуры объединяет пристальное внимание к феномену звука – от аскетичных и медитативных пьес О. Крохалева, Н. Хрущевой и Л. Исхаковой до спектральных звучностей опусов Н. Хруста, Д. Мазурова и В. Ладомирова или сложных фактурных сплетений в сочинениях А. Сысоева, П. Коробковой и С. Леонова. Многие партитуры прозвучат в России впервые. Концерт состоится 6 февраля в Музее Скрябина в Москве, а затем та же программа будет представлена 12 февраля в Музее Звука в Санкт-Петербурге. 

Во втором концерте проекта "Игра двух городов" Филармонический камерный оркестр Новосибирска (дирижер – Алим Шахмаметьев) исполнит произведения петербургских классиков – Б. Тищенко, С. Слонимского, Л. Десятникова, А. Петрова. Солисты – заслуженная артистка России Юлия Рубина (скрипка), Юлия Любимова (сопрано). Концерт состоится 10 февраля в Шереметевском дворце в Санкт-Петербурге.

Ансамбль Reheard сформировался в 2018 году во время проекта Gnesin contemporary music week. Участники Reheardстуденты и выпускники музыкальных вузов Москвы. Ансамбль исполняет партитуры XX века, а также произведения современников. В репертуаре - пьесы П. Булеза, Э. Денисова, Т. Мюрая, М. Фелдмана, Э. Поппе, Ж. Апергиса, К. Ланга, А. Зубель, Д. Курляндского. В 2019 году представили на Gnesin contemporary music week российские премьеры сочинений Б. Фуррера, Э. Поппе, К. Миллера, Ф. Филидеи и А. Ретинского.

Филармонический камерный оркестр Новосибирска существует с начала 1990-х годов и продолжает традиции знаменитой новосибирской скрипичной школы, воспитавшей таких исполнителей, как М. Венгеров и В. Репин. Главный дирижер камерного оркестра Алим Шахмаметьев и его музыканты всегда демонстрируют высокий уровень исполнительской культуры. Оркестр принимает участие в музыкальных фестивалях в России и за рубежом, исполняя произведения классиков, а также современных авторов – С. Слонимского, И. Рогалева, А. Танонова, Дж. Корильяно. Релиз "Языки пламени", записанный оркестром под управлением дирижера Райнера Хельда (Швейцария), вошел в двадцатку лучших записей по версии авторитетного британского журнала Gramophone.

Программа концертов.

Возрастная категория 6+. 

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