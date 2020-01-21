В Москве состоится Клубный чемпионат мира по пляжному футболу - 2020

Москва, 21 января. Россия во второй раз подряд проводит Клубный чемпионат мира по пляжному футболу (как его еще иногда называют – Мундиалито). Мероприятие пройдет в "Мегаспорте". Комфортная, современная арена уже готова к принятию не только сотен тонн песка, но и тысяч болельщиков, а также восьми сильнейших клубов со всего мира: "Фламенго" из Бразилии и португальская "Брага", "Грассхоппер" из Швейцарии и испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор", японский "Токио Верди" и "Спартак" и "Локомотив". Два гранда российского пляжного футбола с 12 по 16 февраля будут биться за звание сильнейшего клуба мира.

В ТАСС 21 января состоится жеребьевка группового этапа турнира. Помогать в распределении команд по группам будут советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин и главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. "Спартак" и "Локомотив" на правах хозяев турнира разведены по разным квартетам и не встретятся между собой раньше плей-офф. С 12 по 14 февраля состоятся матчи группового этапа. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. 15 и 16 февраля зрители Клубного чемпионата мира увидят решающие матчи в борьбе за титул.

Обо всех нововведениях, особенностях формата и сюрпризах для гостей турнира расскажут участники пресс-конференции, посвященной предстоящему Клубному чемпионату мира. В общении с представителями СМИ примут участие заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес, генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий г. Москвы Александр Смирнов, генеральный директор РФСО "Локомотив" Андрей Голдобин, спортивный директор ПФК "Локомотив" Илья Леонов, глава оргкомитета турнира Михаил Стручков, советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин и главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу впервые состоялся в Бразилии в 2011 году. Предстоящий розыгрыш станет уже седьмым в истории. За это время турнир зарекомендовал себя как одно из самых зрелищных и высококлассных событий в календаре международного пляжного футбола. В минувших розыгрышах приняли участие 22 команды из 11 стран мира, и турнир по пляжному футболу в Москве значительно расширяет географию соревнований. Впервые проявить себя на столь высоком уровне постараются клубы из Японии, Швейцарии и Турции.

Остальные участники уже имеют опыт выступления на Клубном чемпионате мира. Самым титулованным клубом в истории события является московский "Локомотив", побеждавший в 2012 и 2017 годах. Португальская "Брага" дебютировала на турнире в 2019 году в Москве и с первой попытки завоевала трофей. Бразильский "Фламенго" был представлен на всех шести предыдущих турнирах и четырежды восходил на пьедестал, однако до золотых медалей пока не добирался. У московского "Спартака" и испанского "Леванте" наград Клубного чемпионата мира в активе нет.

Москва станет местом проведения Клубного чемпионата мира во второй раз. Впервые турнир состоялся в столице России в марте 2019 года и получил высокую оценку Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Организаторы Клубного чемпионата мира-2020: компания "Событие" в партнерстве с BSWW и Российским футбольным союзом. Всестороннюю поддержку мероприятию оказывают Москомспорт и правительство Москвы.

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