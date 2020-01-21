Фонд Росконгресс представляет доклад по вопросам зеленой экономики

Москва, 21 января. В рамках проекта "Русский дом" в Давосе, который работает в дни Всемирного экономического форума – 2020, эксперты аналитического подразделения Фонда Росконгресс подготовили информационно-аналитический дайджест "Зеленая экономика и международная торговля: на пути к устойчивому развитию". В докладе рассматриваются реализация концепции зеленой экономики и торговля экологичными товарами как факторы, стимулирующие устойчивое развитие в контексте Повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Материал опубликован в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG, в разделе "Аналитика" .

Доклад затрагивает два глобальных вопроса повестки Всемирного экономического форума в Давосе – 2020. Первый – это преодоление экологических и климатических проблем, которые наносят вред окружающей среде и экономике. Второй связан с преобразованием промышленности, системы торговли и потребления для достижения более устойчивых и инклюзивных бизнес-моделей.

"Исследование, проведенное аналитиками Фонда Росконгресс, наглядно доказывает, что формирование зеленой экономики, равно как и устойчивое развитие, помогает значительно снизить риски для окружающей среды и улучшить благосостояние людей, повысить социальную справедливость. Для реализации такого подхода нужно преобразовать промышленные системы в соответствии с экологическими требованиями и обеспечить финансирование такого перехода, инвестирование в природный капитал. Мы понимаем, что реализация этих изменений невозможна без кооперации международного делового сообщества, и, со своей стороны, будем всячески содействовать подобному сотрудничеству", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Ответственное использование механизмов международной торговли способствует разрешению проблемы уменьшения запасов истощаемых природных ресурсов и чрезмерного применения экологически вредных практик. С одной стороны, устойчивому развитию способствует ограничение торговли товарами, представляющими опасность для окружающей среды и человека, а с другой – либерализация торговли экологичными товарами и создание условий для их применения.

Реализация концепции зеленой экономики и международная торговля экологичными товарами, безусловно, стимулируют устойчивое развитие и являются ключом к достижению Целей в контексте Повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

"Русский дом" в Давосе – это официальная российская резиденция и многофункциональная площадка для проведения деловых встреч, переговоров и неформального общения лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, ученых и представителей творческих профессий в дни проведения ежегодного Всемирного экономического форума (WEF). Мероприятие проходит 20-24 января 2020 года в Давосе, Швейцария.

Подробнее ознакомиться с программой "Русского дома" можно на официальном сайте мероприятия, а также на его странице в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG .

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