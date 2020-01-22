В "Русском доме" в Давосе начались мероприятия деловой программы

Москва, 22 января. В "Русском доме" в Давосе, организованном Фондом Росконгресс, начались мероприятия деловой программы. В первый день в ней приняли участие более 500 российских и зарубежных гостей.

Деловую программу первого дня открыла рабочая дискуссия Международного конгресса по кибербезопасности (ICC) "Управление рисками или кризисом: почему превентивные меры лучше восстановления?". В обсуждении различных подходов к обеспечению устойчивости к киберугрозам приняли участие заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов и глава компании BI.ZONE Дмитрий Самарцев. "Взрывное развитие технологий опережает законодательство в сфере кибербезопасности. При этом киберпреступники, в отличие от компаний и государств, не ограничены национальными границами и находятся на шаг впереди. Чтобы научиться им противостоять, мы должны анализировать и предугадывать будущие угрозы, развивая риск-ориентированный подход", – отметил в ходе дискуссии Станислав Кузнецов.

Выходу инвесторов развивающихся стран, использованию новых инвестиционных инструментов для устойчивого экономического роста была посвящена сессия "Катар и Россия: тенденции рынка прямых инвестиций на развивающихся рынках". По итогам встречи председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева и главного исполнительного директора Катарского агентства поощрения инвестиций Али Аль-Валида Аль Тани была достигнута договоренность о создании платформы для продвижения российско-катарских инвестиций в столице Катара Дохе. "Для Катара важно не количество инвестиций – гораздо важнее привлекать кластерные качественные инвестиции, осуществлять трансфер знаний. Мы стремимся привлекать инвестиции в различные отрасли, не только в нефтегазовый сектор. Платформа, которую мы сейчас создаем совместно с Фондом Росконгресс, позволит развивать средний и малый бизнес двух стран", – отметил Али Аль-Валид Аль Тани.

При поддержке АО "Росгеология" в "Русском доме" прошла сессия по вопросам влияния новых форм финансовых технологий на реальную экономику. Эксперты прокомментировали риски и преимущества стабильных цифровых активов, привязанных к определенному обеспечению реальными активами. В сессии приняли участие: генеральный директор, председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, сооснователь, глава по развитию бизнеса BitForex Джейсон Лоу, управляющий партнер CORUM Vermögensverwaltung AG Штефан Бухер, старший советник совета директоров Turicum Private Bank Луи Реймонд Бисанг и другие. По мнению Сергея Горькова, токенизация — это новая эра глобальных инвестиций. "Так ли это, покажет время. Но очевидно, что успех технологии уже есть, правда, интерес сдержан большим количеством рисков, в том числе из-за отсутствия регуляторных рамок", – заявил он.

Официальная российская резиденция открыта для гостей и участников Давоса до 24 января. С программой деловых мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте "Русского дома": www.houserussia.com .

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