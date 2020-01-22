В ТАСС обсудили подготовку к проведению Клубного чемпионата мира по пляжному футболу-2020

Москва, 22 января. В ТАСС 21 января состоялась пресс-конференция, посвященная организационным моментам и итогам жеребьевки группового этапа Клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве на арене "Мегаспорт" с 12 по 16 февраля.

Представители Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) остались под впечатлением от темпов работы, взятых организатором турнира - компанией "Событие". Заместитель вице-президента BSWW Габино Реналес не сомневается, что всех любителей спорта ждет увлекательное и впечатляющее зрелище.

"Как мы и ожидали, группы получились сбалансированными, и это обещает нам прекрасный турнир и отличные матчи. Сейчас трудно предположить, кто станет победителем. От себя и от BSWW хочу поблагодарить правительство Москвы за поддержку этого турнира. Большое спасибо Российскому футбольному союзу за вклад в развитие и веру в пляжный футбол. Хочу поблагодарить организаторов за прекрасную работу. Надеюсь, арена "Мегаспорт" будет заполнена, поскольку команды заслуживают поддержки от своих болельщиков. Уверен, что зрители будут вознаграждены, потому что это будет впечатляющее зрелище", - сказал Реналес.

Глава оргкомитета турнира, генеральный директор коммуникационной группы "Событие" Михаил Стручков заверил собравшихся, что зрителей Клубного чемпионата мира-2020 ждет множество сюрпризов.

"Интерес к турниру очень высок. Турнир во второй раз подряд проводится в Москве, и мы благодарим за такое доверие Всемирную организацию пляжного футбола и лично господина Куско и господина Реналеса. Мы рассчитываем в этом году сделать Клубный чемпионат мира еще более зрелищным и интересным. Мы готовим большое количество развлечений для зрителей как в чаше стадиона, так и за его пределами. Будут предусмотрены и широкие возможности для прессы", - сказал Михаил Стручков.

Кроме того, глава оргкомитета выразил благодарность всем партнерам и спонсорам Клубного чемпионата мира-2020.

"Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, без которых этот турнир не мог бы состояться. В первую очередь, это город Москва, принимающий во второй раз Клубный чемпионат мира, в лице правительства Москвы, Москомспорта. Огромное спасибо им за поддержку. Мы благодарны нашему генеральному партнеру, ОАО "Российские железные дороги", который на протяжении многих лет поддерживает российский профессиональный и любительский спорт. Конечно, хотим поблагодарить наших международных партнеров, La Liga, Mycujoo, Prozis, и наших информационных партнеров, которые помогают нам делать Клубный чемпионат мира еще более интересным и привлекательным для всех. Благодарим и блогеров, которые нам активно помогают в привлечении аудитории. Мы рассчитываем в этом году увидеть на трибунах максимальное количество зрителей. Будем стараться сделать рывок по сравнению с прошлым годом", - добавил Стручков.

Московские власти оказывают всестороннюю поддержку в организации Клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов рассказал об особенностях предстоящего мероприятия.

"Москва с удовольствием принимает такое большое мероприятие, как Клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Нам не привыкать проводить такие крупные международные соревнования. В этом году турнир проходит, в том числе, при финансовой поддержке правительства Москвы. Нас встречают гостеприимные стены "Мегаспорта". Ожидаем большого зрительского интереса. Впервые данное мероприятие пройдет в новом формате чемпионата-фестиваля. Надеюсь, мы с вами встретимся на трибунах "Мегаспорта" и нас ждет очень яркая и красивая борьба. В прошлом году матчи Клубного чемпионата мира посмотрели 16,5 тыс. зрителей. В этом году мы постараемся подключить все наши городские ресурсы, чтобы сделать хорошую рекламную кампанию и привлечь как можно больше болельщиков на трибуны", - рассказал Александр Смирнов.

Клубный чемпионат мира-2020 по пляжному футболу в Москве не только подарит болельщикам 20 матчей с участием лучших клубных команд мира, но и будет способствовать решению важных социальных задач. На этом внимание журналистов акцентировал генеральный директор РФСО "Локомотив" Андрей Голдобин.

"Хотел бы остановиться на социальной значимости турнира. Во-первых, это развитие перспективного спортивного направления в соответствии с нацпроектом "Спорт – норма жизни". Во-вторых, привлечение молодежи города к занятиям пляжным футболом и спортом в целом, пропаганда здорового образа жизни. В-третьих, развитие международных отношений, культурный обмен, укрепление имиджа Российской Федерации как спортивной, футбольной страны. Уверен, что Клубный чемпионат мира пройдет на высоком уровне. РФСО "Локомотив" будет оказывать всестороннее содействие организаторам, чтобы порадовать болельщиков и гостей турнира", - считает Андрей Голдобин.

С нетерпением ждет главного клубного турнира планеты и наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

"Очень отрадно, что второй год подряд Клубный чемпионат мира проходит в российской столице. Это для нас большое событие, особенно в преддверии чемпионата мира по пляжному футболу ФИФА – 2021, который тоже пройдет в Москве. Сегодня каждый турнир, который проходит в России, рассматривается нами под микроскопом, и нам очень важно хорошо их проводить, как это было во все предыдущие годы. В Клубном чемпионате мира будут принимать участие восемь самых достойных клубов, и, конечно, хочется пожелать всем командам удачи, чтобы они показали хороший футбол. От себя хочется пригласить всех болельщиков прийти на этот замечательный турнир в прекрасный дворец спорта "Мегаспорт" на Ходынке, чтобы поддержать наши команды и насладиться пляжным футболом", - обратился к любителям спорта Лихачев.

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