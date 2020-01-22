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Парк газомоторной техники "Газпром трансгаз Екатеринбург" увеличился на 183 единицы

Приобретены автобусы, легковые, грузовые и грузопассажирские автомобили на шасси "УАЗ", "ГАЗель" и "ГАЗель Next", "Урал" и "Урал Next", работающие на компримированном и сжиженном природном газе
Описание
© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) подведены итоги выполнения программы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте.

Как сообщили в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, в ее рамках за три года автопарк предприятия пополнился на 183 единицы техники, работающей на компримированном (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ).

Только в последние 12 месяцев для нужд управления технологического транспорта и спецтехники, линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и управлений аварийно-восстановительных работ (УАВР) закуплено 73 единицы – это самое большое поступление газомоторной техники за последнюю пятилетку, отметили в службе.

По заявкам филиалов в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приобрели автобусы, легковые, грузовые и грузопассажирские автомобили на шасси "УАЗ", "ГАЗель" и "ГАЗель Next", "Урал" и "Урал Next".

В службе рассказали, что среди новинок есть уникальные образцы. Так, автомобиль-фургон для перевозки ремонтных бригад "Урал Next" производства миасского завода "Урал" одновременно заправляется и компримированным, и сжиженным природным газом. Согласно техническим характеристикам, восемь баллонов вмещают около 900 л КПГ, а криогенный бак – еще 450 л СПГ, что позволило увеличить пробег транспортно-бытовой машины без дозаправки примерно в два с половиной раза. Один автомобиль-фургон отправлен в Красногорское ЛПУМГ (Челябинская область) и два – в Малоистокское ЛПУМГ (Свердловская область).

Еще одно крупное приобретение – первый российский автобус большого класса, работающий на газомоторном топливе. "ЛиАЗ-529016" рассчитан на 47 пассажиров. Он оснащен газовым двигателем (объем 9,29 л) мощностью 320 л.с. и баллонами, вмещающими до 1200 л компримированного метана. Производитель обещает, что запас хода на одной заправке составит не менее 600 км.

"Перевод парка эксплуатируемых в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" авто на газ продолжится", - отметили в службе.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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