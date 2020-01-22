Тема ТОСЭР стала ключевой на встрече президента АО "ТВЭЛ" с активом Новоуральска

ТАСС, 22 января. Президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова в ходе рабочего визита на Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) и в НПО "Центротех" (предприятия Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в Новоуральске Свердловской области) провела встречу с представителями общественности Новоуральского городского округа. Об этом сообщили в среду в отделе по связям с общественностью комбината.

Во встрече приняли участие депутаты Думы Новоуральского городского округа (НГО), руководители предприятий, представители бизнеса, сферы образования, культуры и спорта, а также ветеранских организаций.

Вопросы развития ТОСЭР стали ключевой темой диалога с общественностью. Руководители четырех предприятий-резидентов рассказали о ходе работ и перспективах развития. Свои проекты представили потенциальные резиденты. Как отметил заместитель генерального директора УЭХК по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов, планируется, что к концу 2020 года в ТОСЭР "Новоуральск" должно состоять 10-12 резидентов.

Президент отметила, что Новоуральск занимает лидирующие позиции среди атомных ЗАТО по количеству зарегистрированных резидентов. "Важно эту работу продолжать. Это обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие города, а для жителей это шанс найти работу в родном городе", - приводят ее слова в отделе.

В ходе диалога руководители в сферах образования, культуры и спорта рассказали о реализации проектов при участии Госкорпорации, Топливной компании и УЭХК, а также в рамках нацпроектов. Наталья Никипелова заверила, что проекты, инициированные Топливной компанией, будут продолжаться, а все вопросы, связанные с их реализацией, решаемы. "Это наши социальные инвестиции для того, чтобы наши города развивались. Также Топливная компания совместно с администрацией НГО будет содействовать Новоуральску в подключении к национальным проектам", - цитируют в отделе слова Никипеловой.

Начальник ЦМСЧ-31 Андрей Морозов рассказал о ситуации в новоуральской медицине. Сегодня решение кадровой проблемы руководство медсанчасти видит за счет вливания в коллектив новичков – ежегодно примерно 18 человек, проблему недостатка финансирования планируется решать за счет участия в территориальной программе по модернизации.

На встрече с общественностью прозвучало предложение продолжить совместную работу по развитию Новоуральска. Особое внимание, по мнению президента АО "ТВЭЛ", следует уделить активному участию Новоуральска в национальных проектах различной направленности и развитию ТОСЭР "Новоуральск", прежде всего, созданию филиала Атом-ТОР.

О ТОСЭР

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в РФ — экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. В соответствии с постановлениями правительства РФ №125, 130 и 132 от 12 февраля 2019 года территории опережающего социально-экономического развития были созданы в городах Глазов, Новоуральск и Северск, где расположены предприятия Топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.