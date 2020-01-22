{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Энвижн Груп" и РХТУ им. Д.И. Менделеева создадут проект по управлению производством

Партнеры разработают цифровую платформу для предприятий химической промышленности и инжиниринговых компаний с целью снижения операционных затрат

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский системный интегратор "Энвижн Груп", входящий в Группу МТС, и Российский химико-технологический институт (РХТУ) им. Д.И. Менделеева подписали соглашение о создании консорциума по разработке цифровой платформы для управления производствами химической отрасли.

Цифровая платформа – комплексное решение, которое полноценно объединит интеллектуальное управление и оптимизацию технологических процессов на основе физико-математических моделей и баз данных, передовые технологии VR/AR и AI. Предлагаемое решение для управления химическим производством и его жизненным циклом позволит увеличить производительность и улучшить качество продукции, оптимизировать технологические процессы, сократить энергозатраты и расход сырья, предотвратить брак и аварийные ситуации.

Участники проекта планируют запустить пилотную версию цифровой платформы в опытную эксплуатацию уже в 2021 году.

"Наша задача - создать в сотрудничестве с РХТУ им. Д.И. Менделеева тиражируемую цифровую платформу для предприятий химической промышленности России на основе концепции "цифрового двойника" – виртуальной копии сложнейших физических процессов, что значительно повысит эффективность управления производством. Для решения этой нетривиальной задачи мы будем использовать широкий спектр технологий и решений – от искусственного интеллекта и анализа больших данных до предиктивной аналитики и мобильных иммерсивных технологий", – отметил президент АО "Энвижн Груп" Сергей Гавренков.  

"Сотрудничество Российского химико-технологического университета и компании "Энвижн" в этой сфере соответствует наиболее актуальным вызовам нашей высокотехнологичной эпохи и является наглядным примером современного подхода к развитию как научного потенциала, так и бизнеса", – отметил ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

Реклама на ТАСС
Тема ТОСЭР стала ключевой на встрече президента АО "ТВЭЛ" с активом Новоуральска
Наталья Никипелова в ходе рабочей поездки на УЭХК отметила, что город занимает лидирующие позиции среди атомных ЗАТО по количеству зарегистрированных резидентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС