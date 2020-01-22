"Энвижн Груп" и РХТУ им. Д.И. Менделеева создадут проект по управлению производством

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский системный интегратор "Энвижн Груп", входящий в Группу МТС, и Российский химико-технологический институт (РХТУ) им. Д.И. Менделеева подписали соглашение о создании консорциума по разработке цифровой платформы для управления производствами химической отрасли.

Цифровая платформа – комплексное решение, которое полноценно объединит интеллектуальное управление и оптимизацию технологических процессов на основе физико-математических моделей и баз данных, передовые технологии VR/AR и AI. Предлагаемое решение для управления химическим производством и его жизненным циклом позволит увеличить производительность и улучшить качество продукции, оптимизировать технологические процессы, сократить энергозатраты и расход сырья, предотвратить брак и аварийные ситуации.

Участники проекта планируют запустить пилотную версию цифровой платформы в опытную эксплуатацию уже в 2021 году.

"Наша задача - создать в сотрудничестве с РХТУ им. Д.И. Менделеева тиражируемую цифровую платформу для предприятий химической промышленности России на основе концепции "цифрового двойника" – виртуальной копии сложнейших физических процессов, что значительно повысит эффективность управления производством. Для решения этой нетривиальной задачи мы будем использовать широкий спектр технологий и решений – от искусственного интеллекта и анализа больших данных до предиктивной аналитики и мобильных иммерсивных технологий", – отметил президент АО "Энвижн Груп" Сергей Гавренков.

"Сотрудничество Российского химико-технологического университета и компании "Энвижн" в этой сфере соответствует наиболее актуальным вызовам нашей высокотехнологичной эпохи и является наглядным примером современного подхода к развитию как научного потенциала, так и бизнеса", – отметил ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга.