Организаторы "Чартовой Дюжины" рассказали об изменениях рок-премии в 2020 году

Москва, 23 января. Меньше месяца остается до 13-го ежегодного музыкального фестиваля "Чартова Дюжина - 2020" и вручения одноименной рок-премии "НАШЕго радио". В связи с этим организаторы фестиваля раскрыли поклонникам отечественного рока подробности того, как изменится фестиваль в 2020 году. В оргкомитете уточнили, что приняли решение значительно расширить концертную часть премии.

О том, что ждет зрителей 13 февраля в ВТБ Арене, рассказал продюсер премии Андрей Матвеев: "В этом году премия "Чартова Дюжина" проводится в юбилейный для себя тринадцатый раз. Несмотря на то, что мы организуем премию, на первом месте всегда стоит музыка. В этот раз с большими сетами выступят семь ярких коллективов. А в перерывах ведущие и звездные гости вручат награды победителям, которых выбрали наши слушатели. У нас есть рекордсмен, который за всю историю получил восемь наград – это группа "ДДТ", и семь наград - это Земфира. По шесть побед имеют в своем активе "БИ-2" и ныне несуществующая группа "Король и Шут". А прямо перед Новым годом группы "Ленинград" и "Ночные снайперы" боролись за свою шестую "пластинку", однако вторые выбились вперед".

Хедлайнером ожидаемого музыкального события станет коллектив "Алиса". Лайн-ап фестиваля составили группы "Пикник", "Чиж & Co" , 25/17, проект "Горшенев", дуэт ЗАТОЧКА, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Также организаторы поделились свежей информацией о ежегодных специальных номинациях, которых нет в общем списке национального голосования: "Особенной и самой престижной номинацией уже многие годы является "Легенда". Ее получают люди, которые внесли значительный вклад в развитие нашей музыки и российского искусства в целом. Здесь нельзя победить – лауреата выбирают только организаторы премии. Конечно, мы храним его имя в секрете. Одно можно сказать, это известный советский музыкант и поэт с весьма трагической судьбой, и у нас есть повод вспомнить об этом человеке именно в 2020 году".

В системе голосования премии "Чартова Дюжина - 2020" произошли изменения: победителей в 13 номинациях выбирают слушатели "НАШЕго Радио" путем народного голосования, без участия экспертного совета.

Возрастная категория 12+.

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Премия "Чартова Дюжина" учреждена в 2008 году. До 2011 года она вручалась на фестивале по итогам зрительского голосования из троек номинантов, отобранных жюри. Всего премии вручаются в десятке основных и еще нескольких специальных номинациях. За время существования "Чартовой Дюжины" победителями народного голосования становились самые заметные и значимые музыканты страны. В числе рекордсменов по количеству полученных номинаций числятся группы "ДДТ", "Алиса", "Король и Шут", "Мумий Тролль", "Сплин", "Ленинград" и другие популярные артисты. Церемония награждения проходила на самых вместительных площадках Москвы - в Crocus City Hall и в "Олимпийском".