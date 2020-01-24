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"Газпром трансгаз Екатеринбург" за три года поставил в Казахстан почти 20 тыс. т СПГ

Уральский сжиженный природный газ предназначен прежде всего для альтернативной газификации столицы республики – города Нур-Султан
Описание
© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ТАСС, 24 января. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) за три года поставило в Республику Казахстан почти 20 тыс. т сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили в пятницу в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, комментируя официальные итоги работы по поставкам СПГ в Казахстан в 2019 году. За отчетный период было отгружено чуть более 9 тыс. т готовой продукции, отметили в службе.

Уральское газотранспортное предприятие осуществляет поставки СПГ в Казахстан с 2017 года. При этом, как отметили в отделе главного механика администрации ГТЕ, объемы отгрузки СПГ стабильно росли. В первый год сотрудничества в Казахстан было отправлено почти 2,7 тыс. т жидкого метана, в 2018-м – 7,7 тыс. т, а за 12 месяцев минувшего года этот показатель превысил 9 тыс. т СПГ. "Таким образом, всего за три года в соседнюю республику поставлено более 19,4 тыс. т готовой продукции. Для общества, которое выпускает треть ежегодного объема малотоннажного СПГ, производимого в Газпроме, это своеобразный рекорд", - сказано в сообщении.

Главным образом уральский СПГ предназначен для альтернативной газификации столицы Республики Казахстан – города Нур-Султан. Работа осуществлена в рамках реализации международного контракта, подписанного в конце 2016 года между ООО "Газпром экспорт" и компанией Global Gas Regazification (РК).

"Газпром трансгаз Екатеринбург" производит малотоннажный СПГ на газораспределительной станции (ГРС) №4 Екатеринбурга и на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции города Первоуральска Свердловской области. Еще один комплекс по малотоннажному производству СПГ предприятие планирует построить на ГРС №1 Нижнего Тагила.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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