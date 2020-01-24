В Москве пройдет гала-концерт лауреатов международных вокальных конкурсов Елены Образцовой

Москва, 24 января. В Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского 31 января в 19:00 состоится гала-концерт лауреатов международных вокальных конкурсов Елены Образцовой. Этот вечер продолжает серию московских и венских концертов в рамках международного музыкального историко-просветительского проекта "Чайковский. Путешествие во времени".

В концерте принимают участие:

Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), солистка театра "Новая Опера" имени Е.В. Колобова, лауреат II премии Международного конкурса Елены Образцовой для меццо-сопрано памяти Федоры Барбьери (Санкт-Петербург, 2012 год);

Екатерина Морозова (сопрано), солистка Большого театра России, лауреат III премии Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой (Санкт-Петербург, 2013 год);

Шота Чибиров (тенор), солист Музыкального театра "Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бертмана, лауреат I премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" (Москва, 2018 год);

Сергей Севастьянов (бас), солист оперного театра (студии) при Московской консерватории, лауреат II премии XII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой (Санкт-Петербург, 2019 год).

Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра. Художественный руководитель – Иван Рудин.

За дирижерским пультом в этот вечер будет дирижер Большого театра России Александр Соловьев.

В программе концерта прозвучат арии и сцены из опер П.И. Чайковского.

Проект "Чайковский. Путешествие во времени" включает в себя цикл концертов в Вене, Москве и Клину: гала-концерты, включающие арии и сцены из опер П.И. Чайковского, исполнение музыки к гимну Ф. Шиллера "К радости" для солистов, хора и оркестра, а также несостоявшийся концерт Чайковского в Вене.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 6+.