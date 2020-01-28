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В "Доме экономиста" обсудят драйверы экономического роста

Дискуссия "Драйверы роста экономики: человеческий капитал, наука, технологии" пройдет 29 января

Москва, 28 января. В "Доме экономиста" 29 января в 15:00 состоится совместное заседание Отделения Общественных наук РАН и Вольного экономического общества России, посвященное теме: "Драйверы роста экономики: человеческий капитал, наука, технологии".

Цель заседания – анализ экономических реалий в аспекте реализации целей и задач национальной повестки, обсуждение предложений экспертного сообщества, а также разработка основных направлений "дорожной карты" второго международного Московского академического экономического форума, который состоится 20-21 мая 2020 года.

Модераторами выступят директор Института философии РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН Андрей Смирнов и президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

Основные доклады:

Александр Дынкин – вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН, д.э.н., профессор;

Абел Аганбегян – заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС, академик РАН; 

Сергей Рязанцев – директор Института социально-политических исследований РАН, член-корреспондент РАН; 

Владимир Иванов – член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН. 

В заседании примут участие ведущие ученые и эксперты, представители реального сектора экономики, государственных структур и общественных организаций.

Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 22 "А" ("Дом экономиста", Каминный зал).

Аккредитация: press-center@veorus.ru 

Вход по списку, с собой необходимо иметь паспорт.

Возрастная категория 0+.

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