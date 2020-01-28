Президентская академия заняла второе место медиарейтинга российских вузов

Москва, 28 января. Компания-разработчик системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей в режиме реального времени "Медиалогия" опубликовала медиарейтинг российских вузов за 2019 год. Президентская академия впервые заняла вторую строчку общероссийского медирейтинга вузов по Медиаиндексу упоминаний в СМИ с показателем в 954 696 баллов. В 2018 году по данному показателю РАНХиГС занимала 3-е место.

Медиаиндекс – это показатель, учитывающий "качество" упоминаний в СМИ на основе коэффициентов влиятельности СМИ, а также по нескольким другим параметрам (упоминание в заголовке, цитирование, главная роль, позитив).

В рейтинге "Медиалогии" участвовали вузы, которые работают на территории России, а сам рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 53 тыс. источников, среди которых ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Президентская академия заняла вторую позицию рейтинга, первое место в рейтинге досталось МГУ им. М.В. Ломоносова.

По данным системы "Медиалогия", РАНХиГС стала первой по такому критерию работы, как количество сообщений в СМИ с позитивным характером упоминаний вуза (51 046 сообщений), второе место - по количеству сообщений в СМИ (175 448 сообщений), по количеству упоминаний вуза в главной роли (50 904 сообщений), по количеству сообщений с комментариями экспертов Президентской академии (56 683 сообщений) и третье место - по показателю охвата аудитории сообщений СМИ (из открытых источников) – 11363,0 млн человек.

По словам директора Центра общественных связей РАНХиГС Аркадия Матковского, системная работа со СМИ – приоритетная задача ведущих вузов. "В Президентской академии и ее 53 филиалах в прошлом году удалось создать единую эффективную информационную систему, ее масштаб и количество участников не имеют аналогов среди российских вузов", - отметил он. При этом, по словам Матковского, важны не цифры количества упоминаний в СМИ сами по себе, а репутация и ее соответствие стратегическим целям вуза, а также умение противостоять информационным вызовам.