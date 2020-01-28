Более тысячи открыток с героями сказов Бажова отправили с Урала по всему миру

ТАСС, 28 января. Гости официальной церемонии закрытия Года всемирно известного уральского писателя Павла Бажова в Свердловской области отправили в разные уголки мира специально изданные к 140-летию знаменитого земляка открытки с героями его сказов. Такую возможность в день рождения литератора-фольклориста предоставила им Почта России, Благотворительный фонд "Бажов", Благотворительный фонд "Синара" и Уральский региональный информационный центр ТАСС.
"В день рождения всемирно известного писателя уральцы отправили более тысячи открыток по мотивам его жизни и творчества. Официальная церемония закрытия Года Бажова в Свердловской области прошла в день рождения писателя – 27 января – в Уральском государственном театре эстрады", - рассказали во вторник в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.
Из Екатеринбурга почтовые карточки отправятся в самые разные уголки России и зарубежья. Самый дальний маршрут предстоит проделать почтовой карточке в Китай, где также проживают ценители творчества уральского писателя. Открытки также были отправлены в Кельн (Германия), в Нурсултан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Милан (Италия) и другие города мира. В управлении уточнили, что в акции приняли участие представители дипломатического корпуса Свердловской области.
"Уверен, что все адресаты этой акции в разных уголках мира, получив почтовую карточку с приветом из Екатеринбурга, ощутят себя частью единого содружества поклонников творчества Павла Бажова, обязательно возьмут в руки книгу и перечитают его знаменитые сказы", – приводят в пресс-службе слова директора макрорегиона Урал Почты России Дмитрия Киселева.
Об открытках
Возможность участникам и гостям церемонии бесплатно отправить открытку предоставил Благотворительный фонд "Бажов". Всем гостям были вручены наборы открыток "Дорога к сказам", состоящие из 15 открыток с архивными фотографиями и героями сказов Павла Бажова.
В наборе – иллюстрации художников Геннадия Мосина, Мстислава Щировского, Екатерины Гилевой, Владимира Кузнецова, Александра Кудрина к сказам "Серебряное копытце", "Синюшкин колодец", "Огневушка-Поскакушка", "Горный мастер", "Медной горы Хозяйка", "Каменный цветок", фотографии самого автора сказов и мест, связанных с его творчеством, а также изданных в разных странах книг.
"Благодаря проекту "Открытки Бажова" с творчеством нашего земляка познакомятся жители разных уголков света. Спасибо партнерам этого проекта - РИЦ "ТАСС-Урал", Благотворительному фонду "Синара" - за возможность в такой необычной форме традиционного эпистолярного жанра поздравить с днем рождения Павла Бажова всех ценителей его произведений", - отметил председатель совета Благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.
О Годе Бажова
Всего в 2019 в рамках Года Бажова, который проводился по указу губернатора Свердловской области, в регионе прошли тысячи мероприятий, участие в них приняли более миллиона уральцев. Об этом сообщил накануне на церемонии закрытия года в Екатеринбурге заместитель губернатора региона Валерий Чайников. "Более тысячи мероприятий, приуроченных к 140-летию уральского писателя, проходили во всех муниципалитетах области. Все проекты, которые были запланированы, реализованы", - сказал он.
На завершающей церемонии в Уральском театре эстрады накануне были представлены тематические площадки: выставки, посвященные творческому наследию Бажова, экспозиции фотографий и многое другое. Среди проектов – экспонаты народного музея "Малахитовая шкатулка" Северского трубного завода, в том числе самая большая и самая маленькая в мире малахитовые шкатулки. Екатеринбургский театр кукол представил театрализованный перфоманс "Серебряное копытце", а Уральский государственный академический русский народный хор исполнил специальную программу.
О писателе
Писатель, фольклорист Павел Петрович Бажов (1879-1950) - самый известный уральский писатель. Он родился в Сысерти Свердловской области в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного его сборника "Малахитовая шкатулка", принесшего автору и горнозаводскому Уралу всемирную известность, состоялось в 1938 году.