{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более тысячи открыток с героями сказов Бажова отправили с Урала по всему миру

"Почта России", Благотворительный фонд "Бажов", Благотворительный фонд "Синара" и РИЦ "ТАСС-Урал" реализовали в Екатеринбурге совместный проект к 140-летию знаменитого писателя
Описание
© Отдел по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона "Урал" АО "Почта России"

ТАСС, 28 января. Гости официальной церемонии закрытия Года всемирно известного уральского писателя Павла Бажова в Свердловской области отправили в разные уголки мира специально изданные к 140-летию знаменитого земляка открытки с героями его сказов. Такую возможность в день рождения литератора-фольклориста предоставила им Почта России, Благотворительный фонд "Бажов", Благотворительный фонд "Синара" и Уральский региональный информационный центр ТАСС.

"В день рождения всемирно известного писателя уральцы отправили более тысячи открыток по мотивам его жизни и творчества. Официальная церемония закрытия Года Бажова в Свердловской области прошла в день рождения писателя – 27 января – в Уральском государственном театре эстрады", - рассказали во вторник в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

Из Екатеринбурга почтовые карточки отправятся в самые разные уголки России и зарубежья. Самый дальний маршрут предстоит проделать почтовой карточке в Китай, где также проживают ценители творчества уральского писателя. Открытки также были отправлены в Кельн (Германия), в Нурсултан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Милан (Италия) и другие города мира. В управлении уточнили, что в акции приняли участие представители дипломатического корпуса Свердловской области.

"Уверен, что все адресаты этой акции в разных уголках мира, получив почтовую карточку с приветом из Екатеринбурга, ощутят себя частью единого содружества поклонников творчества Павла Бажова, обязательно возьмут в руки книгу и перечитают его знаменитые сказы", – приводят в пресс-службе слова директора макрорегиона Урал Почты России Дмитрия Киселева.

Об открытках

Возможность участникам и гостям церемонии бесплатно отправить открытку предоставил Благотворительный фонд "Бажов". Всем гостям были вручены наборы открыток "Дорога к сказам", состоящие из 15 открыток с архивными фотографиями и героями сказов Павла Бажова.

Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

В наборе – иллюстрации художников Геннадия Мосина, Мстислава Щировского, Екатерины Гилевой, Владимира Кузнецова, Александра Кудрина к сказам "Серебряное копытце", "Синюшкин колодец", "Огневушка-Поскакушка", "Горный мастер", "Медной горы Хозяйка", "Каменный цветок", фотографии самого автора сказов и мест, связанных с его творчеством, а также изданных в разных странах книг.

"Благодаря проекту "Открытки Бажова" с творчеством нашего земляка познакомятся жители разных уголков света. Спасибо партнерам этого проекта - РИЦ "ТАСС-Урал", Благотворительному фонду "Синара" - за возможность в такой необычной форме традиционного эпистолярного жанра поздравить с днем рождения Павла Бажова всех ценителей его произведений", - отметил председатель совета Благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.

О Годе Бажова

Всего в 2019 в рамках Года Бажова, который проводился по указу губернатора Свердловской области, в регионе прошли тысячи мероприятий, участие в них приняли более миллиона уральцев. Об этом сообщил накануне на церемонии закрытия года в Екатеринбурге заместитель губернатора региона Валерий Чайников. "Более тысячи мероприятий, приуроченных к 140-летию уральского писателя, проходили во всех муниципалитетах области. Все проекты, которые были запланированы, реализованы", - сказал он.

На завершающей церемонии в Уральском театре эстрады накануне были представлены тематические площадки: выставки, посвященные творческому наследию Бажова, экспозиции фотографий и многое другое. Среди проектов – экспонаты народного музея "Малахитовая шкатулка" Северского трубного завода, в том числе самая большая и самая маленькая в мире малахитовые шкатулки. Екатеринбургский театр кукол представил театрализованный перфоманс "Серебряное копытце", а Уральский государственный академический русский народный хор исполнил специальную программу.

О писателе

Писатель, фольклорист Павел Петрович Бажов (1879-1950) - самый известный уральский писатель. Он родился в Сысерти Свердловской области в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного его сборника "Малахитовая шкатулка", принесшего автору и горнозаводскому Уралу всемирную известность, состоялось в 1938 году.

Реклама на ТАСС
Новый офис Новикомбанка открылся в Рыбинске
По словам зампредседателя правления банка Германа Белоуса, динамичное развитие филиальной сети позволяет сделать и корпоративное, и розничное обслуживание клиентов максимально доступным и комфортным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС