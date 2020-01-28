Более тысячи открыток с героями сказов Бажова отправили с Урала по всему миру

ТАСС, 28 января. Гости официальной церемонии закрытия Года всемирно известного уральского писателя Павла Бажова в Свердловской области отправили в разные уголки мира специально изданные к 140-летию знаменитого земляка открытки с героями его сказов. Такую возможность в день рождения литератора-фольклориста предоставила им Почта России, Благотворительный фонд "Бажов", Благотворительный фонд "Синара" и Уральский региональный информационный центр ТАСС.

"В день рождения всемирно известного писателя уральцы отправили более тысячи открыток по мотивам его жизни и творчества. Официальная церемония закрытия Года Бажова в Свердловской области прошла в день рождения писателя – 27 января – в Уральском государственном театре эстрады", - рассказали во вторник в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

Из Екатеринбурга почтовые карточки отправятся в самые разные уголки России и зарубежья. Самый дальний маршрут предстоит проделать почтовой карточке в Китай, где также проживают ценители творчества уральского писателя. Открытки также были отправлены в Кельн (Германия), в Нурсултан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Милан (Италия) и другие города мира. В управлении уточнили, что в акции приняли участие представители дипломатического корпуса Свердловской области.

"Уверен, что все адресаты этой акции в разных уголках мира, получив почтовую карточку с приветом из Екатеринбурга, ощутят себя частью единого содружества поклонников творчества Павла Бажова, обязательно возьмут в руки книгу и перечитают его знаменитые сказы", – приводят в пресс-службе слова директора макрорегиона Урал Почты России Дмитрия Киселева.

Об открытках

Возможность участникам и гостям церемонии бесплатно отправить открытку предоставил Благотворительный фонд "Бажов". Всем гостям были вручены наборы открыток "Дорога к сказам", состоящие из 15 открыток с архивными фотографиями и героями сказов Павла Бажова.