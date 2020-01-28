Стан 5000 ММК поставил рекорд годового производства

ТАСС, 28 января. В 2019 году на толстолистовом стане 5000 Магнитогорского металлургического комбината произведено свыше 1 млн 168,4 тыс. т горячего проката. Это самый высокий показатель годового производства с момента пуска агрегата. Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Предыдущий рекорд стана был установлен в 2010 году – тогда стан произвел 1 млн 160,5 тыс. т проката.

"Толстолистовой стан 5000 ММК был введен в строй в 2009 году, в церемонии пуска принимал участие Владимир Путин, который высоко оценил один из крупнейших инвестиционных проектов Магнитки новейшего времени. Стан, чья продукция обеспечивает, в первую очередь, потребности российского нефтегазового комплекса, стал самым производительным среди аналогичных агрегатов в Европе. В состав комплекса оборудования стана входит уникальная, самая мощная в мире прокатная клеть с максимальным усилием прокатки порядка 12 тыс. т", - сказано в сообщении комбината.

Стан 5000 производительностью 1,5 млн т металлопродукции в год – ключевой агрегат комплекса ММК по производству толстолистового проката (помимо стана, в него входят комплекс внепечной обработки и МНЛЗ №6). Стан предназначен для выпуска высокорентабельного толстолистового проката шириной до 4850 мм с категорией прочности до X120. Сегодня этот агрегат, построенный по самым современным технологиям мирового машиностроения, полностью загружен и выпускает качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную при реализации крупнейших инфраструктурных проектов российского ТЭК, строительстве судов различных классов, мостостроении и в других отраслях.