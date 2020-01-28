УЭХК показал высокий уровень развития производственной системы Росатома

ТАСС, 28 января. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) по итогам развивающей партнерской проверки качества (РППК) подтвердил эффективность проведенных в 2019 году мероприятий по улучшению производственных процессов. Об этом сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК".

Экспертами РППК выступили представители Госкорпорации "Росатом", АО "ПСР", АО "ТВЭЛ", АО "АЭХК", АО "ПО ЭХЗ", тренеры-консультанты корпоративной академии "Росатома".

В ходе проверки комиссия провела диагностику по четырем направлениям развития на предприятии Производственной системы Росатома (ПСР): "ПСР-предприятие/ПСР-потоки и ПСР-образцы", "Обучение/площадочное обучение", куда вошло и направление "Каракури", "Развитие поставщиков" и "ПСР-инжиниринг".

По первому направлению, кроме оценки качественных показателей ПСР-потоков, эксперты рассмотрели организацию рабочих мест по системе 5С, работу с запасами, построенную на принципах "тянущей системы", и провели интервью работников. В результате в ПСР-потоках УЭХК показал достижение качественных показателей на 100% уровне. Качество обучения работников после проведенного экспресc-тестирования знаний ПСР составило – 79,5% при целевом уровне знаний, установленном для лидеров, – 65%. Новые для УЭХК направления "Развитие поставщиков", "Каракури", "ПСР-инжиниринг" также выполнены на высоком целевом уровне.

"Видим, что развитие производственной системы в коллективе УЭХК идет ожидаемыми темпами. Хочу поблагодарить новоуральских коллег за партнерский доброжелательный диалог. Многое из того, что сделано на УЭХК, нужно тиражировать на других предприятиях. У комбината высокие шансы для подтверждения статуса "Лидер ПСР". Все будет зависеть от выполнения бизнес-показателей, а развивающая партнерская проверка этот статус комбината подтверждает", – отметил гендиректор АО "АЭХК", председатель РППК Александр Дудин.

На комбинате напомнили, что по итогам отраслевой проверки начиная с 2015 года УЭХК ежегодно удостаивался почетного звания "Лидер ПСР". Решение о подтверждении статуса 2019 года будет приниматься на управляющем совете ПСР.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.