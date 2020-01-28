Новый офис Новикомбанка открылся в Рыбинске

Рыбинск, 28 января. Сегодня Новикомбанк открыл новый операционный офис в городе Рыбинске. Офис расположен в деловой части центра города по адресу: г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175. Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Ярославской области такие значимые предприятия региона, как АО "ОДК-Газовые турбины", АО "Рыбинский завод приборостроения" и многие другие.

"Новикомбанк как опорный банк Госкорпорации Ростех продолжает масштабировать региональную сеть, открывая точки присутствия в крупнейших городах нашей страны, где работают предприятия корпорации. Динамичное развитие филиальной сети позволяет нам сделать и корпоративное, и розничное обслуживание наших клиентов максимально доступным и комфортным", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

В линейке розничных продуктов Новикомбанка представлены ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты на специальных льготных условиях для сотрудников корпорации, платежные инструменты, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и т.д. Кроме того, у Новикомбанка есть эксклюзивные розничные продукты для сотрудников корпорации. В первую очередь, это социально-платежная карта работника Ростеха, предназначенная для реализации социальных программ и сервисов.

Для удобства и комфорта сотрудников на предприятиях уже установлены банкоматы. При этом снимать наличные денежные средства без комиссии также можно в любых банкоматах сторонних банков по всей территории России без ограничения.

"Исторически Ярославская область и, в частности, Рыбинск обладают мощным промышленным потенциалом. На предприятиях Госкорпорации, расположенных в регионе, работают более 20 тыс. сотрудников, и мы делаем все для того, чтобы они получали качественное банковское обслуживание", - подчеркивает управляющая Рыбинским офисом Новикомбанка Виктория Рябкова.

Что касается юридических лиц, то им Новикомбанк готов предложить расчетно-кассовое обслуживание, услуги удаленного документооборота с банком при помощи современных систем дистанционного банковского обслуживания. Через систему "Интернет/Клиент-Банк" клиенты могут самостоятельно управлять банковскими счетами, производить электронные платежи в режиме реального времени, получать выписки, а также предоставлять в банк платежные документы без посещения офиса.

Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет. В 2019 году новые офисы Новикомбанка уже открылись в Екатеринбурге, Калуге, Пензе, Перми, Омске. В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 21 офис в 18 субъектах РФ. Филиалы и офисы банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре и других городах России.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.