"Норильский никель" стал генеральным партнером премии "Серебряный лучник" - Сибирь

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Лидер горно-металлургической промышленности России, компания "Норильский никель" стала генеральным партнером региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" - Сибирь, сообщили во вторник в дирекции премии.

ПАО "ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также платины и меди. Компания уже в шестой раз стала генеральным партнером премии "Серебряный лучник" - Сибирь.

"Норникель традиционно поддерживает социально значимые проекты, способствующие развитию регионов. Один из таких проектов – премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Сибирь, которая оказывает огромное влияние на развитие сферы коммуникаций в сибирском федеральном округе. В этом году в рамках премии было создано студенческое жюри. Молодые специалисты в отрасли - это свежие идеи и новый взгляд. Хорошо, что "Серебряный Лучник" - Сибирь заботится о продвижении будущих профессионалов", - комментирует сообщение пресс-службы Андрей Кирпичников, директор департамента общественных связей ПАО "ГМК "Норильский никель".

Региональная премия "Серебряный лучник" - Сибирь в 2019 году получила рекордное количество заявок за последние семь лет - 143 работы. По итогам оценки жюри в шорт-лист попали 19 проектов, авторы которых пройдут защиту 1 февраля в Новосибирске.

"Серебряный Лучник" - Сибирь - региональная премия в области развития общественных связей, была учреждена попечительским советом Национальной премии "Серебряный лучник" в 2010 году. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них восемь проектов из Новосибирска, Томска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил "Тотальный диктант", который впоследствии стал международной акцией. ТАСС является генеральным информационным партнером премии.

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