Центр комплексного обслуживания контейнеров АО "УЭХК" успешно прошел аудит

ТАСС, 28 января. По результатам аудита Центра комплексного обслуживания (ЦКО) Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) представителем компании CONVERDYN подтверждена его возможность осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ресертификации контейнеров типа 30B/48Y для иностранных заказчиков. Об этом сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК".

"Аудит показал, что ЦКО полностью соответствует требованиям американского национального стандарта ASME NQA-1-2008 и требованиям свода федеральных правил американской комиссии по ядерному регулированию – US NRC CFR", - сказано в сообщении.

Благодаря возможностям ЦКО АО "УЭХК" предлагает иностранным заказчикам АО "Техснабэкспорт" полный комплект услуг, который включает получение пустого контейнера, его сертификацию, передачу на технологический участок, заполнение урановым продуктом. Аналогичную цепочку проходят контейнеры для российских заказчиков. Полный цикл работ занимает около 60 часов.

В ходе подготовки контейнеров проведены все необходимые для сертификации процедуры: входной контроль, промывка, гидравлические испытания, сушка, внутренний осмотр, контроль съемных частей и их установка, пневматические испытания на герметичность, ультразвуковой контроль толщины стенок.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.