Магнитогорскому металлургическому комбинату исполнилось 88 лет

ТАСС, 1 февраля. Одному из крупнейших металлургических комплексов мира и флагману черной металлургии России - Магнитогорскому металлургическому комбинату – сегодня исполняется 88 лет.

Своим рождением легендарная Магнитка обязана уникальному по составу и запасам месторождению горы Магнитной, у подножия которой и развернулась в конце 20-х годов одна из величайших строек первых пятилеток. Буквально за три года в голой уральской степи на левом берегу реки Урал вырос металлургический гигант, который через какое-то время стал крупнейшим металлургическим комбинатом мира. 1 февраля 1932 года первая домна Магнитки выдала первый чугун. Эта дата и стала днем рождения предприятия. Через год, в июле 1933 на Магнитке заработала первая мартеновская печь, а в августе 1934 года, с пуском сортового стана 500, Магнитогорский металлургический комбинат стал предприятием с полным металлургическим циклом, на котором перед войной перерабатывалось 25% всей железной руды, производимой в СССР, 12% чушкового чугуна, около 10% листовой стали.

Трудно переоценить вклад Магнитогорского металлургического комбината в дело великой Победы советского народа над германским фашизмом. Из металла ММК в годы Великой Отечественной войны выпускался каждый третий снаряд и броня каждого второго танка. После войны ММК по - прежнему оставался флагманом отечественной черной металлургии. Производство стали росло бурными темпами. Практически каждый год вводились в строй новые агрегаты. В конце 1980-х годов ММК вышел на уровень производства 16 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката в год.

Пережив непростой период перестройки и вхождения в рынок, Магнитогорский металлургический комбинат вступил в новый этап своего развития. В 1997 году комбинат возглавил Виктор Филиппович Рашников, что стало переломным моментом для компании. Впервые в постсоветское время стали возрастать объемы производства стали, были приняты долгосрочные программы технического перевооружения, ориентированные, в первую очередь, на коренную реконструкцию прокатного передела, модернизацию производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, строительство новых мощностей, ориентированных на производство высокомаржинальной продукции дальнейших переделов.

В 2000-х годах было полностью обновлено сортопрокатное производство с вводом в строй трех высокопроизводительных современных станов, построено электросталеплавильное производство, модернизирован ряд прокатных агрегатов, введены в строй мощности по выпуску оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием.

Крупнейшими инвестиционными проектами Магнитки в новом тысячелетии стали построенные на рубеже 2010-х годов комплекс по производству толстолистового проката (стан 5000) для нужд нефтегазовой промышленности, судо- и мостостроения, и других отраслей; а также новейший комплекс по выпуску высококачественного холоднокатаного проката для автомобильной промышленности, производителей бытовой техники и строительной индустрии (стан 2000). Масштабная инвестиционная программа по обновлению прокатного передела позволила ММК занять лидирующие позиции среди металлургических компаний России по качеству и сортаменту выпускаемой металлопродукции с самой широкой продуктовой линейкой.

В 2015 году компанией была принята новая Стратегия на период до 2025 года. Приоритетами ММК на этом этапе стали развитие работы с клиентами, повышение операционной и функциональной эффективности бизнеса. Значительное внимание уделяется дальнейшему росту устойчивости компании за счет повышения промышленной безопасности, развития персонала и укрепления партнерских отношений в регионе.

При реализации инвестиционной программы основной акцент в капиталовложениях сделан на обновление первых переделов, что позволит дальше снижать себестоимость при одновременном росте качества продукции, а также кардинально снизить нагрузку на окружающую среду. В рамках реализации стратегической инициативы компании "Чистый город" планируется к 2025 году инвестировать в природоохранную деятельность свыше 38 млрд рублей и снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы до пяти единиц, что и соответствует понятию "чистый город".

В соответствии с запланированной инвестиционной программой обновления агло-коксо-доменного производства в июле 2019 года вошла в строй современная аглофабрика №5 производительностью 5,5 млн тонн агломерата в год, с пуском которой была выведена из эксплуатации устаревшая аглофабрика №4. В ближайшие годы запланированы строительство и ввод в эксплуатацию новой коксовой батареи №12 и новой доменной печи №11. Результатом этих усилий станет вывод из работы пяти устаревших морально и физически коксовых батарей и трех старых доменных печей.

Одним из ключевых направлений развития ММК в последние годы стало развитие автоматизации, а также цифровизация всех бизнес-процессов. В этом направлении Магнитка является одним из лидеров российской металлургии и промышленности в целом. В рамках реализации стратегической инициативы "Индустрия 4.0" на комбинате разработан портфель из более чем 100 проектов по цифровизации ММК по всем стратегическим направлениям деятельности. Основные направления информационной стратегии ММК – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, моделирование и прогнозирование, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов. При этом предполагается все более активное применение инструментов машинного зрения, предиктивной аналитики на основе больших баз данных, программной роботизации. Реализация цифровых инициатив позволит ММК повысить общую эффективность всех бизнес-процессов, снизить расход материально-технических и энергетических ресурсов, повысить скорость принятие решений и существенно снизить непроизводительные затраты.

ММК – градообразующее предприятие для города Магнитогорска и бюджетообразующее для города и всей Челябинской области. Магнитка по праву имеет статус социально ориентированной компании, добровольно принимающей на себя социальные обязательств перед персоналом, партнерами и региональным сообществом. Ежегодные затраты на реализацию социальных программ и благотворительность по Группе ММК составляют около 2,5 млрд рублей. Комбинат и организации, входящие в Группу ПАО "ММК" активно участвуют в развитии инфраструктуры города и прилегающих районов, объектов культуры и спорта, оказывают поддержку общественным объединениям, проводят в городе масштабные мероприятия культурной и спортивной направленности.