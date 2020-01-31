НОЦ интеллектуальной собственности и цифровой экономики разработал новую учебную программу

ТАСС, 31 января. Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP разработал специальную программу повышения квалификации "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике". Программа включает четыре основных направления современного института IP – творчество, технологии, экономика и общество.

Технологии преобразовали наш мир, предоставили безграничные возможности для общения, самосовершенствования, творчества, ведения бизнеса, решения бытовых проблем. Автоматизация многих профессий и полный уход с рынка некоторых из них заставляют непрерывно обучаться новым навыкам. Согласно оценке Глобального института McKinsey, до 375 млн специалистов мирового рынка (около 14% рабочих мест) уже к 2030 году столкнутся с тем, что их профессии будут автоматизированы. Чтобы быть востребованным в современных условиях, специалист должен обладать множеством компетенций на пересечении различных областей, уметь мыслить и принимать решения вне узкопрофессиональных рамок.

Одна из ключевых областей знаний сегодня – знания в сфере интеллектуальной собственности. Такие знания нужны и тем, кто занимается творческим трудом, и тем, кто создает продукты, основанные на результатах творческого, интеллектуального труда. Современным маркетологам, IT-специалистам, дизайнерам, исследователям и инженерам, производящим интеллектуальные продукты, необходимо понимать, как происходит оборот интеллектуальных прав и коммерциализация интеллектуальной деятельности. Не менее важны эти знания и для тех, кто работает в сфере права: вопросы охраны и эффективной защиты интеллектуальных прав касаются сегодня всех предприятий – от маленького стартапа до транснациональной корпорации.

Меняющийся характер творческого труда и предпринимательства приводит к колоссальной нехватке квалифицированных кадров, и она с каждым днем продолжает усиливаться. Так, по данным Федерального института промышленной собственности, лишь 0,05% от общего числа работников российских предприятий являются специалистами по патентам. По прогнозу международной консалтинговой компании Korn Ferry Hay Group, к 2030 году дефицит квалифицированных специалистов в России достигнет 2,8 млн человек. В исследовании отмечено, что кадровый кризис грозит всей мировой экономике. Например, в Германии дефицит квалифицированных специалистов к 2030 году вырастет до 4,90 млн человек с упущенной прибылью бизнеса $629,9 млрд, а в Великобритании аналогичный показатель составит 2,99 млн человек и $407,6 млрд соответственно. В свою очередь, российский бизнес через 10 лет рискует недосчитаться $297,1 млрд от нехватки специалистов.

На стыке права и технологий Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС) разработал специальную программу повышения квалификации "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" и объявил о наборе учащихся. Полная программа включает в себя 124 часа обучения, но слушатели могут индивидуально "пересобрать" ее, следуя своим интересам и профессиональным потребностям. Занятия проходят по будням в вечернее время или по субботам и предполагают гибкий график обучения по четырем основным направлениям современного института IP – творчество, технологии, экономика и общество.

Установочную лекцию об интеллектуальной собственности в цифровом и реальном мире Digital IP проведет президент Федерации интеллектуальной собственности, кандидат технических наук Сергей Матвеев. "Совершенно точно современный специалист должен понимать, что такое право интеллектуальной собственности. Добавленная стоимость любого современного продукта образуется за счет использования результатов творческого труда. И если не понимать, как возникают такие права у писателя и блогера, композитора и битмейкера, программиста или создателя подборки фильмов, журналиста и инженера-биотехнолога, как они переходят в распоряжение компаний, что ими можно охранять, как находить нарушения и в конечном итоге защищать свои права, невозможно ни построить новый бизнес, ни преобразовать, ни развить существующий. Важно то, что знания эти сегодня получить не так уж сложно, а воспользоваться ими помогают быстроразвивающиеся по всему миру цифровые LegalTech и FinTech-сервисы", - сказал Матвеев.

По словам директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, вице-президента по R&D Федерации интеллектуальной собственности, кандидата юридических наук Екатерины Чуковской, умения и знания современных специалистов должны охватывать широкий спектр сферы IP: "Мы предлагаем слушателям программы сосредоточиться на правовом регулировании, тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, на новых инструментах и сервисах учета, распоряжения, управления и защиты нематериальных активов, а также на регуляторных, технических и этических аспектах таких современных технологических реалий, как искусственный интеллект, BigData, Legal Tech, FinTech и на их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества. Жизнь во многом переместилась в виртуальную среду, которую создают сегодня не только и не столько IT-специалисты: в ней нашлось место практически всем "традиционным" профессиям, но успех в них теперь требует не только классических, но и новых знаний и навыков".

В рамках первого образовательного модуля "Творчество", посвященного творческим аспектам интеллектуального права, Екатерина Чуковская проведет занятия по следующим темам: "Зарождение и эволюция интеллектуальных прав", "Художественное творчество", "Техническое творчество", "Техника правовой безопасности при создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности и контактах с правообладателями", "Легальное и нелегальное, или Как защищать права". Модуль будет ориентирован на создателей творческих продуктов (художников, музыкантов, поэтов, писателей, дизайнеров, работников индустрии моды и др.) и продлится со 2 марта по 11 апреля. Продолжительность курса – 41 час.

С 30 марта до 23 мая пройдет модуль "Технологии", включающий следующие блоки: "Глобальные тренды", "Право под натиском технологий", "Цифровые сделки", "Современные технологии идентификации субъектов и объектов", "Цифровая инфраструктура IP в России и за ее пределами", "Технологии, освобождающие право". Модуль продлится 31 час и будет рассчитан на изобретателей, новаторов, ученых, экспериментаторов и всех, кому интересны инновации.

Занятия модуля "Экономика" продлятся c 20 апреля по 4 июля. Предприниматели, специализирующиеся на коммерциализации интеллектуальной собственности, смогут посетить лекции о наиболее актуальных трендах интеллектуальной экономики по следующим направлениям: "Экономика знаний", "Экономика развлечений", "Экономика данных", "Особенности оценки и налогообложения объектов интеллектуальной собственности", "Новые модели привлечения инвестиций и коммерциализации", "Монетарная ответственность". Продолжительность занятий – 27 часов.

Модуль "Общество" посвящен методам эффективного развития человеческого капитала и роли IP для развития общества и рынков. Занятия пройдут с 18 мая по 25 июля. Блок состоит из следующих тем: "Богатство бесплатного", "Цифровой рынок интеллектуальной собственности как глобальная социотехническая система", "Общественное мнение. Влияние интеллектуальной собственности на рынок: возможности и барьеры", "От коллективного управления к индивидуальному", "Информационные технологии и безопасность: мифы и реальность". Продолжительность обучения – 25 часов.

За изучение отдельного блока слушатель получает сертификат, а по окончании полной программы или отдельного модуля выдается удостоверение о повышении квалификации.

Справочно

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP создан в 2019 году. Учредителями выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n’RIS.

Миссия создания Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP – подготовка профессионалов новой формации, востребованных в современных условиях, когда многие сферы деятельности во многом переместились в виртуальную среду и создают ее не только IT-специалисты.

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки предлагает всем заинтересованным лицам разных профессий узнать больше о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, о новых инструментах и сервисах учета, охраны, распоряжения, управления и защиты нематериальных активов, о регуляторных, технических и этических аспектах таких современных реалий, как искусственный интеллект, BigData, LegalTech, FinTech, об их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества.

Площадка для обучения находится в историческом центре Москвы.