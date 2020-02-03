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УЭХК получил новую лицензию на осуществление основной деятельности

Документ Ростехнадзора дает уральскому предприятию Росатома право эксплуатации ядерной установки сроком на шесть лет

ТАСС, 3 февраля. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) получил новую лицензию Ростехнадзора на право эксплуатации ядерной установки сроком на шесть лет. Об этом сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью комбината.

В состав ядерной установки входят не только каскады газовых центрифуг и коммуникации, но и все здания и сооружения, оборудование цехов комбината. Их состояние и условия эксплуатации должны соответствовать федеральным нормам и правилам, а лицензирование - это необходимое требование федерального закона об атомной энергии № 170-ФЗ.

В отделе сообщили, что сведения, содержащиеся в документах АО "УЭХК", были проанализированы экспертной организацией научно-технической поддержки Ростехнадзора на соответствие федеральным нормам и правилам. Затем регулятором была проведена инспекционная проверка АО "УЭХК" в Новоуральске для подтверждения достоверности сведений, указанных в документах, существующему состоянию безопасности. На основании выводов экспертной организации и комиссии Ростехнадзора принято важное для комбината решение о выдаче лицензии.

В подготовке обосновывающих документов была задействована команда специалистов из разных подразделений АО "УЭХК". Большую работу провел отдел охраны окружающей среды в получении положительного заключения государственной экологической экспертизы как необходимого подтверждения экологической безопасности УЭХК.

"Получение лицензии - это признание на государственном уровне соответствия нормативным требованиям по обеспечению условий безопасной эксплуатации ядерной установки Уральского электрохимического комбината", - отметил генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

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