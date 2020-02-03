В Доме экономиста обсудили драйверы роста экономики

Москва, 3 февраля. В "Доме экономиста" состоялось совместное заседание Отделения Общественных наук РАН и Вольного экономического общества России, посвященное теме "Драйверы роста экономики: человеческий капитал, наука, технологии".

Заседание открыли Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и Международного Союза экономистов, и Андрей Смирнов, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, директор Института философии РАН.

"Помимо актуальности тематики, наше заседание имеет особое значение еще и в связи с тем, что мы вступили в активный этап подготовки ко второму Московскому академическому экономическому форуму, который состоится 20 и 21 мая 2020 года и организован Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов, – отметил в приветственном слове Андрей Смирнов. – Полагаю, что наше совместное заседание внесет весомый вклад в формирование "дорожной карты" форума".

Сергей Бодрунов подчеркнул, что в процессе подготовки МАЭФ-2019, работы по определению целей, тематической окраски, контента, структуры первого форума сопредседатели МАЭФ (президент РАН А.М. Сергеев, С.Д. Бодрунов – прим.) приняли решение расширить эту работу, "вовлечь в обсуждение проблематики, идейного наполнения будущего мероприятия не только экономистов, но и представителей других социальных наук, полагая, что такой подход позволит обеспечить более системный, комплексный анализ проблем развития нашего общества".

Сергей Бодрунов попросил участников заседания высказывать в процессе дискуссии идеи и предложения с тем, чтобы по ее итогам сформулировать интегральные тезисы для вынесения на трибуну будущего Московского академического экономического форума.

С первым докладом на тему "Драйверы роста экономики: человеческий капитал, наука, технологии" выступил президент ВЭО России.

Ученый выразил уверенность, что России под силу совершить экономическое чудо при условии "безотлагательной технологической модернизации экономики".

"Чтобы догнать нынешних экономических лидеров по показателям роста, мы должны, согласно исследованиям академика Абела Гезевича Аганбегяна, ежегодно увеличивать свой ВВП на 4-5% и более, если вести речь о догоняющем или, в потенциале, опережающем развитии, – отметил Сергей Бодрунов, – таким образом, необходимо искать резервы роста, на что нацеливает нас и президентский указ, и сама жизнь".

Сергей Бодрунов напомнил, что в свое время была озвучена цифра 8 трлн рублей – именно столько нужно по расчетам правительственных экономистов на выполнение майского указа президента.

"Восемь триллионов рублей – это не более четверти золотовалютных резервов, накопленных сегодня Россией, – напомнил ученый, – огромные средства, существенно превышающие наши золотовалютные резервы, находятся на руках у населения, еще больше – размещенные в финансовом секторе, на спекулятивных рынках капитала. Если мы потратим хотя бы часть этих резервов, вовлечем их в инвестпроцесс в реальный сектор экономики, мы добьемся не просто выполнения нацпроектов, но подготовим почву для ускоренного технологического развития и перехода в новоиндустриальную экономику".

Академик Абел Аганбегян назвал два основных драйвера экономических роста – это инвестиции в основной и человеческий капиталы.

В России доля инвестиций в основной капитал составляет 17%, в человеческий – 14%.

Академик отметил, что между долей инвестиций в основной и человеческий капиталы и темпами экономического роста страны существует прямая зависимость: "Россия закономерно находится в стагнации. Имея долю инвестиций в основной и человеческий капиталы, соответственно 17% и 14%, экономика не будет расти".

По мнению Абела Аганбегяна, у страны есть только один путь развития – нужен переход к форсированному по 10% росту инвестиций в основной капитал и вложению в человеческий капитал (в "экономику знаний").

Академик проиллюстрировал свое мнение цифрами. В развитых странах инвестиции в основной капитал составляют 21%, а в человеческий – 30-35% (в США – 40%). Эти страны имеют темпы роста 1,5-3%. Развивающиеся страны, которые инвестируют в основной капитал 30-35%, выходят на 4-5% темпы роста. Китай имеет 45% инвестиций в основной капитал и 6% экономический рост.

При форсированном по 10% росте инвестиций Россия сможет в 2022-2023 году выйти на 3% экономический рост, уверен академик.

Вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин в докладе "Международная турбулентность и Россия" остановился на противоречиях мирового порядка и изменении баланса сил во внешней политике, к которым России предстоит адаптироваться.

По мнению академика, центральное противоречие – ревизия полицентричного мирового порядка, которая была "затеяна" США: "Такое ощущение, что администрация Штатов против любой архитектуры мирового порядка, за экономический и политический дарвинизм, за максимально жесткую геополитическую конкуренцию. Если утрировать, этот подход можно описать следующим образом: "В зоопарке нужно было жить по правилам, а в джунглях США - самый сильный зверь". Снижение градуса напряженности в торговой войне с Китаем, как отметил ученый, носит исключительно конъюнктурный характер и его цель - не допустить мировой рецессии до выборов в ноябре 2020 года.

Наиболее вероятный сценарий развития событий, по мнению Александра Дынкина, это формирование новой биполярности XXI века, в которой на одной стороне – США, Япония и НАТО, а на другой – Россия и страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности.

"Что это значит для России? Фокус экономической политики страны должен смещаться от макроэкономики, в которой были достигнуты большие успехи, к микроэкономике, к инвестициям в человеческий капитал и к утверждению в обществе мотивации на развитие, – отметил академик, – вероятность глобальной рецессии сохраняется, черные лебеди прилетают то из Ирана, то из Китая, и, конечно, макроэкономическая подушка необходима, но при этом уроки СССР заставляют держать в фокусе внимания не только такой параметр безопасности, как обеспечение обороноспособности страны, но и другие параметры безопасности, которые достигли критических показателей".

Вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев выразил уверенность, что у страны нет ограничений по экономическому росту – ни по труду, ни по основным фондам, загрузка которых оставляет желать лучшего, ни по интеллектуальному потенциалу, ни по ресурсам.

"Чего у нас нет – это кредитов, – отметил академик, – банковская система не занимается кредитованием инвестиций, в стране создан искусственный денежный голод, и в ближайшие три года ситуация не изменится".

По мнению Сергея Глазьева, Россия может иметь 8% при условии наращивания инвестиций.

Директор Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев заявил, что для того, чтобы минимизировать последствия демографического спада, нужно усилить вклад "миграционной компоненты в демографическую динамику России", подчеркнув, что прежде всего это относится к реэмиграции русских.

"Российская миграционная политика неадекватна времени и ситуации, – заявил Сергей Рязанцев, – если к нам уже приехали люди из постсоветского пространства, которые говорят по-русски, адаптировались здесь, ничего не просят, хотят стать гражданами России, зачем мы отталкиваем их? Не проще ли дать им гражданство при условии, что они не нарушали законодательства страны".

Говоря о повышении рождаемости, Сергей Рязанцев отметил, что, как показывают все социологические исследования, люди откладывают рождение ребенка из-за жилищных условий, не зря основная масса материнского капитала в России была использована на решение жилищных проблем.

"Решение этой проблемы – помощь семьям, использующим ипотечное кредитование для улучшения жилищных условий, а также развитие возможности социального найма жилья, в том числе для молодых семей, увязанная с очередностью рождения детей либо вообще с возможностью рождения детей", – заявил Сергей Рязанцев.

Ученый также предложил признать со стороны государства "труд по воспитанию и рождению детей – трудом", как бы утопично эта идея не прозвучала.

По мнению Сергея Рязанцева, основу политики улучшения здоровья и роста продолжительности жизни составляет борьба с бедностью, поскольку именно распространение бедности является одним из важнейших факторов роста смертности населения в целом, в том числе от социально обусловленных предотвратимых причин.

Мнения, прозвучавшие на совместном заседании Отделения Общественных наук РАН и Вольного экономического общества России, будут использованы при формировании дорожной карты Московского академического экономического форума – для детализации направлений его экспертных дискуссий.

Модераторы:

Андрей Смирнов – академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, директор Института философии РАН, академик РАН.

Сергей Бодрунов – президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте.

Борис Порфирьев – член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.

Основные доклады:

Сергей Бодрунов – президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте.

Александр Дынкин – вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

Абел Аганбегян – заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС, академик РАН.

Сергей Рязанцев – директор Института социально-политических исследований РАН, член-корреспондент РАН.

Владимир Иванов – член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН.

В заседании приняли участие:

Игорь Агамирзян - вице-президент, академический руководитель образовательной программы департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Александр Агеев - генеральный директор Института экономических стратегий; академик РАЕН, д.э.н.

Василий Богоявленский - член Правления ВЭО России, заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем нефти и газа РАН (ИПГН РН), член-корреспондент РАН, д.т.н.

Андрей Бунич - член Правления ВЭО России, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного фонда "Содействие предпринимательству", к.э.н.

Вадим Васильев - заведующий кафедрой истории зарубежной философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, профессор, доктор философских наук.

Андрей Габов - заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук.

Сергей Глазьев - вице-президент ВЭО России, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН, д.э.н., профессор.

Михаил Головнин - первый заместитель директора по научной работе Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.

Владимир Гутенев - первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России.

Иван Данилин - заведующий сектором инновационной политики, сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН, к.полит.н.

Виктор Дементьев - заместитель директора по научной работе ЦЭМИ РАН, руководитель научного направления "Макроэкономика и институциональная теория" ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор экономических наук.

Михаил Ершов - член Президиума ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", профессор Финансового университета при правительстве РФ, член комиссии по банкам и банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, д.э.н.

Валерий Крюков - директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, д.э.н., профессор, академик РАН.

Вячеслав Кузнецов - доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Николай Лапин - член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор.

Елена Ленчук - член Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН, д.э.н., профессор.

Сергей Лузянин - директор Институт Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук.

Валерий Макаров - научный руководитель Центрального экономико-математического института РАН ЦЭМИ РАН, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, профессор математической экономики, доктор физико-математических наук.

Никита Маслеников - ведущий эксперт Центра политических технологий.

Владимир Миловидов - руководитель Центра социально-экономических исследований Российского института стратегических исследований, доктор экономических наук.

Александр Некипелов - вице-президент ВЭО России, координатор Публичного лектория ВЭО России, директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор.

Роберт Нигматулин - член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, академик РАН, д.ф-м.н., профессор.

Игорь Николаев - директор Института стратегического анализа ФБК.

Виктор Петренко - заведующий лабораторией психологии общения и психосемантики МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН, д.психол.н, профессор.

Яков Силин - член Президиума ВЭО, ректор ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет", д.э.н., профессор.

Дмитрий Сорокин - вице-президент ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ", член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Гарегин Тосунян - вице-президент ВЭО России, президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН, д.юр.н., профессор.

Жан Тощенко - член-корреспондент Российской академии наук, доктор философских наук, профессор, декан и завкафедрой теории и истории социологии социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета.

Валерий Чичканов - советник президента РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН.

Феликс Шамхалов - главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Владимир Щербаков - вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров группы компаний "Автотор", президент, академик Международной академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

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