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В Академии Н.С. Михалкова стартовала приемная кампания

Подать заявку в электронном виде можно до 14 августа

МОСКВА, 3 февраля. В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова открывается официальный прием заявок на обучение на 2020/2021 учебный год по программам подготовки дополнительного профессионального образования: "Актерское искусство в современных условиях", "Искусство режиссуры в 21 веке", "Продюсер – век 21". Абитуриенты, успешно прошедшие творческие испытания, смогут на протяжении всего периода обучаться в Академии Н.С. Михалкова бесплатно*, благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Важным условием поступления в Академию Н.С. Михалкова является соблюдение ряда требований: наличие высшего профильного профессионального образования по специальностям: актер, режиссер или продюсер (профильность продюсеров определяется в индивидуальном порядке), а также опыт работы в профессиональной деятельности.

Первичный отбор слушателей будет проходить по присланным анкетам. Подать заявку на обучение можно двумя способами. Первый – заполнить анкету-онлайн на официальном сайте Академии www.academynsm.ru. Второй – скачать ее, а затем, ответив на вопросы анкеты, выслать ее на электронный адрес: anketa@academynsm.ru. Для актерской мастерской обязательно заполнение анкеты в видеоформате (шоурил). Для режиссерской – необходимо предоставить синопсис будущего дипломного фильма и автобиографию в художественной форме. Продюсеры должны приложить к анкете произвольное эссе, отражающее творческий потенциал абитуриента.  

Приемная кампания охватит всю страну. В рамках работы приемной комиссии с апреля по май 2020 года в Иркутске, Астрахани, Челябинске, Чебоксарах и Йошкар-Оле пройдут выездные региональные кастинги – всероссийский образовательный спецпроект, осуществляемый уже на протяжении нескольких лет в рамках сотрудничества с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Для молодых специалистов из регионов это шанс не только заявить о себе, раскрыть свой профессиональный потенциал и пополнить "культурный багаж", но и получить возможность "подняться на новую профессиональную ступень" – пройти обучение в Академии на льготной основе (бесплатно, за счет поддержки Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко).

Заключительным этапом кампании станет творческое собеседование, которое проводится в очной форме и состоится в августе 2020 года. К нему будут допущены лица, успешно прошедшие все предварительные этапы.

Обучение в Академии включает в себя несколько образовательных этапов, в которые войдут лекции, практические занятия по профильным дисциплинам, встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства. В результате освоения образовательной программы выпускники Академии, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом о дополнительном профессиональном образовании в соответствующем направлении профессиональной деятельности. По завершении обучения в Академии слушатели в качестве выпускной работы представят уникальный творческий продукт ­– ­­фильмы, спектакли. Прием электронных заявок продлится до 14 августа.

Подробная информация о проведении творческих испытаний: на официальном сайте Академии. 

*Для участия в программе "Поддержка молодых специалистов театра и кино из регионов страны" Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко слушатели должны отвечать следующим требованиям: 1. иметь гражданство Российской Федерации; 2. успешно пройти конкурсный отбор; 3. иметь высшее профильное профессиональное образование.  

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Цель учреждения – совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актерами, режиссерами, продюсерами. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. За пять лет существования Академия стала одним из флагманов отечественного образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Михалков. Официальный сайт Академии – www.academynsm.ru.

Академия Н.С. Михалкова в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/academyNSM

Instagram: https://www.instagram.com/academynsm/

Vkontakte: https://vk.com/academynsm

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью более 25 лет. Для достижения долгосрочных устойчивых результатов в 2010 году создан Фонд Тимченко.

Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов средствами культуры. Официальный сайт Фонда – www.timchenkofoundation.org.

Юридическая информация:

ОГРН: 1147799004748.

Юридический адрес: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13, стр. 1. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №036403 от 5 августа 2015 года выдана на основании решения приказа департаментом образования города Москвы №756Л от 05.08.2015 г.

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