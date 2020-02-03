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Пробный заезд маршрута "Северный путь" на собачьих упряжках стартует в Сургутском районе

Уникальный маршрут с тремя ночевками для любителей экстремального отдыха в рамках федерального турпроекта "Удивительная Югра" начнется 15 февраля с 60 хаски и пяти упряжек

ТАСС, 3 февраля. В деревне Русскинской Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в середине февраля будет запущен пробный заезд маршрута "Северный путь" на собачьих упряжках – этот населенный пункт вошел в федеральный туристический маршрут "Удивительная Югра". Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой.

"Дистанция 120 км, расчетное время – четыре дня с тремя ночевками в поселениях района. Это будет уникальный, единственный в Югре туристический маршрут для любителей экстремального отдыха. Его создатели – Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района и Федерация ездового спорта ХМАО - Югры", - рассказал он.

Как это будет

Трубецкой рассказал о проекте. Пять упряжек, 60 собак породы хаски, два снегохода. Начало маршрута – турбаза деревни Лямина. Здесь гости пройдут инструктаж, познакомятся с собаками, адаптируются, побывают на пробном выезде протяженностью в 3 км и заночуют. Второй день - дорога на Высокий Мыс, сельское поселение Тундрино с посещением Храма Святого Пантелеймона и вторая ночевка. Третий день – поездка в деревню Сайгатино и ночь на турбазе "Остяцкая курья". Четвертый день – путешествие вдоль Оби на лыжную базу "Каменный Мыс".

"Маршрут будет работать по системе все включено: трансфер, горячая еда, спальные мешки, палатки, баня. Каждый участник пройдет краткий курс выживания в тайге и ориентирования на местности, а также ритуал посвящения в каюры (погонщики собак). Особенности тура - полный запрет на алкоголь, правда, обещан таинственный напиток "Шепот шамана", а также с учетом, что у нас территория Крайнего Севера, особое внимание уделим теплой одежде", - написал глава.

В ноябре 2019 года маршрут "Северный путь" профильные специалисты администрации района представили на окружной выставке "Югратур" в Ханты-Мансийске, инициаторы получили массу откликов и пожеланий быстрее начать. "Начинаем 15 февраля. В первом заезде организаторы сами "прокатают" маршрут, далее будем набирать группы. А сейчас собаки бегают по 50 км в день – тренируются. Как раз и погода у нас подходящая – минус 30", - рассказал Андрей Трубецкой.

Маршрут, по мнению организаторов, имеет хорошие перспективы. В конце ноября в Сургутском районе побывали представители семи крупных туристических компаний из Германии и Литвы. Они осмотрели музей в деревне Русскинской, покатались на оленях и снегоходах, поучаствовали в мастер-классе, попробовали блюда национальной хантыйской кухни. Гости изучали обстановку, продумывали возможности новых маршрутов. "Правда в том, что мир становится меньше с каждым днем. Все изучено и доступно. Нигде ничего нового. А Сургутский район остается той самой терра инкогнита - неизведанной землей. Если вам интересно, приезжайте. Открывайте северный мир. Мы всегда рады гостям!" - отметил тогда Трубецкой.

Перспективы развития туризма в регионе

Как сообщал ранее ТАСС, в Югре разрабатывается коммуникационная платформа для развития туризма, которая поможет проектировать и продвигать маршруты и объекты гостеприимства и туризма в регионе. Соответствующее соглашение было подписано в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2019 году гендиректором Фонда развития Югры Романом Генкелем и главой компании "Юниверса" Александром Бородичом.

Как сообщили в понедельник ТАСС в отделе мониторинга туризма и межрегионального сотрудничества управления туризма регионального департамента промышленности, в 2018 году Югру посетили 595,5 тыс. туристов, по итогам 2019 года их ожидается порядка 607 тыс., а в 2020 году, по предварительным оценкам, - не менее 619 тыс.

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