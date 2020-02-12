Российский сервис знакомств "Мамба" запустил новую функцию поиска по тегам

Москва, 12 февраля. Российский сервис знакомств "Мамба" запустил новую функцию. Теперь пользователи могут добавлять в анкету важные для себя теги и искать по ним.

С новым функционалом поиск пары стал еще более гибким: человеку нужно просто добавить нужные теги в фильтры поиска, и "Мамба" подберет людей, которые максимально ему подходят. В получившемся списке также учитывается геопозиция, возраст, рост, цели знакомств и другие параметры.

Теги на "Мамбе" динамические - их можно менять, удалять, создавать новые. Они отражают актуальные увлечения человека и все то, что его волнует в данный момент. Это может быть новый сериал, новая музыка, крупное спортивное событие, год выпуска из института, редкое хобби. Создатели "Мамбы" считают, что совпадение тегов - это хороший повод для знакомства, а новая функция сделает поиск максимально эффективным.

Женщины добавляют теги чаще, чем мужчины. В среднем на одну женщину приходится четыре интереса, а на мужчину всего лишь два. В ТОП-5 женских интересов на "Мамбе" входят: чувство юмора, позитивное общение, чтение книг, саморазвитие, животные. В ТОП-5 мужских интересов входят: автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.

"Мы провели большую работу над новым сервисом: добавили возможность указывать произвольные теги в собственной анкете, обновили дизайн и полностью переработали форму фильтров поиска. Мы надеемся, что возможность искать по самому важному даст людям шанс быстрее найти друг друга", - говорит руководитель мобильного направления "Мамбы" Виталий Борисов.

"Теги - это своего рода личный брендинг. Проставляя теги в своей анкете, человек добавляет штрихи к своему портрету на "Мамбе" и таким образом заявляет о своей уникальности. За первые дни тестирования функцией воспользовалось чуть более полумиллиона человек, и в системе появилось 50 тыс. уникальных тегов", - говорит директор по маркетингу "Мамбы" Петр Бойцов.

"Мамба" – крупнейший российский онлайн-дейтинг, которым пользуются более 40 млн людей во всем мире. Ежедневно здесь знакомятся 3 млн человек, а каждую минуту выходят в онлайн 100 тыс. человек, треть из которых новые.

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