Индустриальный парк "Богословский" выйдет на биржу промышленных площадок

ТАСС, 4 февраля. Индустриальный парк "Богословский" в числе первых войдет в перечень промышленных площадок отраслевого портала индустриальных парков и особых экономических зон. К созданию портала приступает Ассоциация индустриальных парков (АИП), сообщили в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

Как сообщают в пресс-службе АИП, инвесторы смогут напрямую направить управляющим компаниям запрос на размещение и получить индивидуальное технико-коммерческое предложение. Особенностью портала станет также профессиональная социальная сеть, которая позволит организовать прямой контакт между участниками парковой индустрии с целью обмена опытом и обсуждения проектов.

Основой ресурса станет маркетплейс (биржа промышленных площадок), где информация об индустриальных парках и сопутствующих сервисах будет публиковаться и обновляться управляющими компаниями и другими пользователями в онлайн-режиме. Найти и подобрать удовлетворяющие требованиям индустриальные парки резидентам поможет фильтрация по ключевым параметрам.

Об индустриальном парке

Индустриальный парк "Богословский" - один из самых инвестиционно привлекательных объектов в Свердловской области. Проект по его созданию реализуется при поддержке Корпорации развития Среднего Урала на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области. В 2019 году индустриальный парк "Богословский" по инициативе КРСУ прошел процедуру аккредитации министерства промышленности и торговли России и внесен в федеральный реестр индустриальных парков.

Как сказал ранее в интервью ТАСС генеральный директор КРСУ Максим Прачик, это главный актив корпорации на севере Свердловской области, где представлены инновационные компании. Индустриальный парк имеет полностью завершенную инфраструктуру строительства.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.