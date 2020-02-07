МТС Банк начнет выдавать "Моментальный кредит"

Москва, 7 февраля. ПАО "МТС-Банк" вводит новый нецелевой кредитный продукт − "Моментальный кредит". Основное преимущество для клиента − мгновенное онлайн-оформление на сумму 15 тыс. рублей без необходимости посещения офиса.

"Мы выводим новый digital-продукт на российский рынок, которым могут воспользоваться не только действующие, но и новые клиенты. Если человеку срочно нужны деньги "здесь и сейчас", а средств нет, то чаще всего он оформляет заем в микрофинансовой организации под высокие проценты. По данным Банка России от 15.11.19, стоимость потребительских микрозаймов без обеспечения сохраняется на достаточно высоком уровне – процентная МФО-ставка составляет от 72% до 356% годовых в зависимости от выбранного срока действия договора.[1] Мы же существенно уменьшаем стоимость, что выгодно отличает наше предложение от конкурентов. Годовая процентная ставка "Моментального кредита" – 29,9% при оплате и снятии наличных и 35,2% - при переводе", − прокомментировал бизнес-лидер стрима "Кредитование" МТС Банка Иван Барсов.

Оформить "Моментальный кредит" просто и удобно. Процесс занимает не более 10 минут. Из документов нужен паспорт и СНИЛС/ИНН. Достаточно на сайте МТС Банка указать свой мобильный номер и нажать кнопку "оформить". Банк высылает СМС со ссылкой на анкету. Клиент с мобильного телефона переходит на WEB-страницу и заполняет заявку, прикладывает фото паспорта и селфи.

В режиме реального времени банк принимает решение по заявке, определяет индивидуальные параметры кредита, формирует электронную версию кредитного договора. Клиент знакомится с индивидуальными условиями по кредиту и подписывает договор, вводя код из SMS в специальное поле. Получив подтверждение, клиент может моментально воспользоваться кредитом для оплаты товаров и/или переводов. Зачисление денежных средств происходит на виртуальную кредитную карту МТС Банка либо переводом на карту любого российского банка без комиссии.

Во втором квартале 2020 года банк планирует подключать партнеров (онлайн-магазины и маркетплейсы), на сайтах которых станет доступно оформление "Моментального кредита".

Условия по кредиту:

- Сумма кредита: 15 000 рублей;

- Срок кредита от трех до 12 месяцев (3, 6, 9 или 12 месяцев);

- Процентная ставка:

При онлайн-оплате товаров или услуг с виртуальной карты МТС Банка и снятии наличных с любых устройств с функцией приема бесконтактных карт – 29,9% годовых;

При осуществлении переводов денежных средств на карту любого банка РФ – 35,2% годовых;

- Оплата кредита ежемесячно равными платежами по реквизитам виртуальной карты:

СМС с реквизитами карты будут направлены на указанный в заявке номер телефона.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте МТС Банка по ссылке.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".

[1] По данным Банка России от 15 ноября 2019 года.