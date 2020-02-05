На Днях русской книги в Париже вручат премию "Русофония"

Москва, 5 февраля. В Париже 8-9 февраля состоятся Дни русской книги и русскоязычной литературы. Мероприятие входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции.

В Париже соберутся современные российские и французские писатели, переводчики, слависты, политики, деятели культуры. Среди участников – писатели Евгений Водолазкин, Андрей Геласимов, Лев Данилкин, Захар Прилепин, Дина Рубина, Ольга Славникова, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, редактор двуязычного журнала Les Lettres Russes, почетный президент Университета Paris VIII Ирэн Сокологорски и многие другие.

В ходе ежегодного книжного салона будет представлено творческое наследие классиков русской литературы XIX-XX веков: Сергея Есенина, Антона Чехова, Андрея Белого, Велимира Хлебникова, Юлиана Семенова, Чингиза Айтматова. Участники круглых столов обсудят героев и антигероев современной русской литературы, перспективы молодых писателей России и ее литературное будущее, писательское творчество в провинции, специфику переводов русской поэзии на французский язык и др. Слависты примут участие в конференциях, посвященных работам Андрея Белого и Велимира Хлебникова.

Российские и французские писатели представят публике 16 новых книг. Центральным событием Дней русской книги и русскоязычной литературы в Париже станет церемония вручения 14-й премии "Русофония" – 2020, которая пройдет вечером 8 февраля. Награду получит автор лучшего перевода с русского на французский за работу над произведением, изданным в текущем году.

Девятого февраля состоится презентация "Творческий мост между Россией и Францией: "Русские сезоны" во Франции в 2020". В 2020 году культурный марафон "Русские сезоны", организатором которого является Министерство культуры Российской Федерации, принимают Франция, Бельгия и Люксембург. В рамках программы проекта в трех странах в течение года запланировано более 400 событий.

"Культурное взаимообогащение зависит от того, насколько люди способны понять друг друга. Именно поэтому для нас важно, как переводят современную и классическую русскую литературу, ведь это в буквальном смысле хрестоматия эмоций, отражение духовных исканий. Важным аспектом проекта "Русофония" выступает идея русского языка как языка-моста: между народами, между культурами, между странами. Объединив усилия, нам удалось реализовать действительно амбициозную задачу — привлечь к участию в Днях русской книги и русскоязычной литературы самых популярных, востребованных и многообещающих авторов современной русской литературы. Сегодня около 300 млн человек говорят по-русски, интересуются русским языком, хотят читать русскую литературу. Я убежден, что благодаря премии "Русофония" иностранные граждане откроют для себя увлекательные литературные произведения, больше узнают о многообразии русской культуры и развитии современной России", — отметил Алексей Лебедев.

Дни русской книги в Париже – крупнейшее русское литературное мероприятие Европы, которое проходит в самом сердце французской столицы – в мэрии 5-го округа (Латинский квартал, вблизи Пантеона). В этом году проект проводится в 11-й раз и традиционно объединит презентации, чтения, выставки, концерты и кинопоказы. Вход свободный.

Возрастная категория 16+.

Церемония вручения 14-й премии "Русофония" – 2020 состоится 8 февраля в 18:00. Аккредитация СМИ на мероприятие проводится пресс-службой международного культурного проекта "Русские сезоны" по адресу media@russianseasons.org.

Место проведения и программа:

8-9 февраля – Дни русской книги и русскоязычной литературы в Париже (Mairie du 5e – 21, place du Panthéon – 75005 PARIS).

8 февраля, 18:00 – вручение премии "Русофония".

9 февраля, 14:00 – презентация "Творческий мост между Россией и Францией: "Русские сезоны" во Франции в 2020".

Сайты проекта:

www.journeesdulivrerusse.fr

www.prix-russophonie.fr

Европейские дни русской книги и русскоязычной литературы и премия "Русофония" были созданы и проводятся Ассоциацией Франс-Урал более десяти лет. Появившись на свет в 2009 году во Франции по инициативе группы энтузиастов (при поддержке Президентского фонда Б.Н. Ельцина), признающих ценность русского языка и литературы и их места в современном мире, сегодня Дни русской книги и премия "Русофония" стали одним из самых значительных событий русско-французской литературной и культурной жизни Франции и Европы.

С 2020 года подготовка и проведение Дней русской книги и русскоязычной литературы и премии "Русофония" проходят в сотрудничестве с Фондом AVC Charity.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, запланировано более 400 мероприятий во Франции, Бельгии и Люксембурге: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ:

media@russianseasons.org