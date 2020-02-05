{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Днях русской книги в Париже вручат премию "Русофония"

Награды удостоится автор лучшего перевода с русского на французский за работу над произведением, изданным в этом году

Москва, 5 февраля. В Париже 8-9 февраля состоятся Дни русской книги и русскоязычной литературы. Мероприятие входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции.

В Париже соберутся современные российские и французские писатели, переводчики, слависты, политики, деятели культуры. Среди участников – писатели Евгений Водолазкин, Андрей Геласимов, Лев Данилкин, Захар Прилепин, Дина Рубина, Ольга Славникова, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, редактор двуязычного журнала Les Lettres Russes, почетный президент Университета Paris VIII Ирэн Сокологорски и многие другие.

В ходе ежегодного книжного салона будет представлено творческое наследие классиков русской литературы XIX-XX веков: Сергея Есенина, Антона Чехова, Андрея Белого, Велимира Хлебникова, Юлиана Семенова, Чингиза Айтматова. Участники круглых столов обсудят героев и антигероев современной русской литературы, перспективы молодых писателей России и ее литературное будущее, писательское творчество в провинции, специфику переводов русской поэзии на французский язык и др. Слависты примут участие в конференциях, посвященных работам Андрея Белого и Велимира Хлебникова.

Российские и французские писатели представят публике 16 новых книг. Центральным событием Дней русской книги и русскоязычной литературы в Париже станет церемония вручения 14-й премии "Русофония" – 2020, которая пройдет вечером 8 февраля. Награду получит автор лучшего перевода с русского на французский за работу над произведением, изданным в текущем году.

Девятого февраля состоится презентация "Творческий мост между Россией и Францией: "Русские сезоны" во Франции в 2020". В 2020 году культурный марафон "Русские сезоны", организатором которого является Министерство культуры Российской Федерации, принимают Франция, Бельгия и Люксембург. В рамках программы проекта в трех странах в течение года запланировано более 400 событий.

"Культурное взаимообогащение зависит от того, насколько люди способны понять друг друга. Именно поэтому для нас важно, как переводят современную и классическую русскую литературу, ведь это в буквальном смысле хрестоматия эмоций, отражение духовных исканий. Важным аспектом проекта "Русофония" выступает идея русского языка как языка-моста: между народами, между культурами, между странами. Объединив усилия, нам удалось реализовать действительно амбициозную задачу — привлечь к участию в Днях русской книги и русскоязычной литературы самых популярных, востребованных и многообещающих авторов современной русской литературы. Сегодня около 300 млн человек говорят по-русски, интересуются русским языком, хотят читать русскую литературу. Я убежден, что благодаря премии "Русофония" иностранные граждане откроют для себя увлекательные литературные произведения, больше узнают о многообразии русской культуры и развитии современной России", — отметил Алексей Лебедев.

Дни русской книги в Париже – крупнейшее русское литературное мероприятие Европы, которое проходит в самом сердце французской столицы – в мэрии 5-го округа (Латинский квартал, вблизи Пантеона). В этом году проект проводится в 11-й раз и традиционно объединит презентации, чтения, выставки, концерты и кинопоказы. Вход свободный.

Возрастная категория 16+.

Церемония вручения 14-й премии "Русофония" – 2020 состоится 8 февраля в 18:00. Аккредитация СМИ на мероприятие проводится пресс-службой международного культурного проекта "Русские сезоны" по адресу media@russianseasons.org.

Место проведения и программа:

8-9 февраля – Дни русской книги и русскоязычной литературы в Париже (Mairie du 5e – 21, place du Panthéon – 75005 PARIS).

8 февраля, 18:00 – вручение премии "Русофония".

9 февраля, 14:00 – презентация "Творческий мост между Россией и Францией: "Русские сезоны" во Франции в 2020".

Сайты проекта:

www.journeesdulivrerusse.fr

www.prix-russophonie.fr

Европейские дни русской книги и русскоязычной литературы и премия "Русофония" были созданы и проводятся Ассоциацией Франс-Урал более десяти лет. Появившись на свет в 2009 году во Франции по инициативе группы энтузиастов (при поддержке Президентского фонда Б.Н. Ельцина), признающих ценность русского языка и литературы и их места в современном мире, сегодня Дни русской книги и премия "Русофония" стали одним из самых значительных событий русско-французской литературной и культурной жизни Франции и Европы.

С 2020 года подготовка и проведение Дней русской книги и русскоязычной литературы и премии "Русофония" проходят в сотрудничестве с Фондом AVC Charity.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, запланировано более 400 мероприятий во Франции, Бельгии и Люксембурге: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ:

media@russianseasons.org

Реклама на ТАСС
Дополнительная выручка Калининской АЭС в январе составила более 110 млн рублей
За прошедший месяц КлнАЭС выполнила плановое задание ФАС на 105,2%, выработав 2,390 млрд кВт*ч электроэнергии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС