ТАСС, 6 февраля. Магнитогорский металлургический комбинат установил рекорд по отгрузке на внутренний рынок. В 2019 году поставки металлопроката на внутренний рынок, включая страны СНГ, превысили 9,7 млн т - рекордный показатель за всю постсоветскую историю компании. Как уточнили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", предыдущий рекорд по отгрузке на внутренний рынок комбинат установил в 2014 году - 9,588 млн т.

"В течение последних двадцати пяти лет ММК последовательно наращивает свое присутствие на российском рынке и рынках стран СНГ. Если в 1996-1999 годы на экспорт в страны дальнего зарубежья шло до двух третей от общего объема продаж, то уже в середине 2000-х доля внутреннего рынка (с СНГ) в отгрузке превысила половину. В 2010-х ориентация компании на внутренний рынок только укрепилась: так, в 2019 году на него пришлось 88,5% продаж, а экспорт составил лишь 11,5%", - сказано в сообщении компании.

ММК является ведущим поставщиком металлопродукции на внутренний рынок, что обусловлено как наличием у Магнитки широкого сортамента наиболее востребованных видов металлопроката, так и выгодным географическим положением вблизи крупнейших металлопотребляющих центров РФ и СНГ. В региональном разрезе самыми значимыми для комбината являются "домашние" российские регионы - близкорасположенные рынки, на которых компания имеет логистическое преимущество - Урал, Поволжье и Сибирь. На них в сумме приходится 64 % процента продаж на внутреннем рынке. На страны СНГ приходится около 15% отгрузки.

Рекордные показатели 2019 года - закономерный результат реализации курса на импортозамещение и приоритетное обеспечение потребностей внутреннего рынка, на который были ориентированы крупнейшие инвестиционные проекты ММК последних десятилетий. В их числе: создание современного сортопрокатного производства, строительство мощностей по производству проката с покрытием, возведение крупнейших производственных комплексов по выпуску толстолистового проката и холоднокатаного оцинкованного листа для автомобилестроения. Сегодня ММК предлагает потребителям широкий сортамент высококачественного металлопроката с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.