В Госдуме рассмотрят законопроект, формируемый по инициативе Сургутского района

ТАСС, 6 февраля. В ходе весенней сессии 2020 года в Госдуме РФ планируется рассмотреть изменения в Закон РФ "О недрах", ряд позиций которых внесен по инициативе властей и бизнес-сообщества Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как уточнили в отделе информационной политики и аналитической работы районной администрации, местное бизнес-сообщество предложило упростить процедуру выдачи компаниями-недропользователями разрешений на застройку некоторых территорий. Районные власти помогли предпринимателям оформить документ и направить в российское правительство посредством федерального портала "Стратегия РФ". "Там инициативу утвердили соответствующим распоряжением и поручили Минприроды, Минстрою, Минэкономразвития и Минэнерго подготовить законопроект. В Госдуме его планируется рассмотреть в мае 2020 года", - сообщили в отделе.

"Наша совместная с бизнесом инициатива, сформированная в начале 2019 года в рамках проекта "Цифровая трансформация делового климата в Сургутском районе" по изменениям в закон "О недрах" и градостроительный кодекс, утверждена официальным документом – распоряжением Правительства РФ от 17 января 2020 года 19-р. Мы предложили упростить процедуру согласования компаниями-недропользователями застройки отдельных территорий. Речь о лицензионных участках и участках, имеющих статус горного отвода, в границах населенных пунктов и за их пределами при строительстве капитальных объектов", – приводят в отделе слова главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

Впервые предприниматели Сургутского района предложили упростить процедуру выдачи разрешений в начале 2019 года. Тогда при поддержке Трубецкого муниципалитет запустил проект "Цифровая трансформация делового климата". В течение года бизнесмены встречались с представителями районной администрации, окружного правительства и обсуждали насущные вопросы. В частности, реализацию нацпроектов, механизмы развития бизнеса и участие власти в этих процессах.

"Глава района мотивирует нас на поиски новых форм работы и общения с предпринимателями, бизнесом. Практика показывает, что одним из самых действенных методов являются неформальные встречи. Наш проект стал примером живого диалога, где бизнес озвучивал нам свои проблемы, предложения, а мы помогали их решить, реализовать и направлять в вышестоящие инстанции. Это дало результаты", - цитируют в отделе слова начальника управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации МО Елены Мельниковой.

Поддержка МСП в районе

Как рассказал ранее Андрей Трубецкой, на поддержку МСП из бюджета района выделяются значительные средства. Начинающие предприниматели имеют возможность получения грантов до 1 млн рублей. Действующий бизнес пользуется субсидиями до 85% понесенных затрат на оборудование, аренду, рекламу, обучение и т.д. В итоге в МО отмечается положительная динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост на 5% за 2018 год. Создано 700 новых рабочих мест, и, соответственно, на 14% (на 36 млн рублей) увеличились налоговые поступления в бюджет.