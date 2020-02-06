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Фестиваль "Чартова Дюжина - 2020" посетят известные актеры и музыканты

Хедлайнером мероприятия станет рок-группа "Алиса"
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

Москва, 6 февраля. За неделю до ежегодного музыкального фестиваля "Чартова Дюжина" и вручения национальной музыкальной премии "НАШЕго Радио" организаторы 13-го по счету события рассказали, кто из известных гостей собирается посетить знаковое мероприятие 13 февраля.

Список медийных персон, кто подтвердил свое присутствие: актеры Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Александр Носик, Юлия Ауг, Анна Уколова, Денис Никифоров, музыканты и исполнители Николай Фоменко, ST, Диана Арбенина, Animal ДжаZ, Светлана Сурганова, Дария Ставрович; спортсмен Александр Волков (UFC) и многие другие.

Хедлайнером "Чартовой Дюжины - 2020" станет рок-группа "Алиса". Лайн-ап фестиваля составили группы "Пикник", "Чиж & Co", 25/17, проект "Горшенев", дуэт "Заточка", лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

В этом году победителей в 13 номинациях выбирают слушатели "НАШЕго Радио" путем народного голосования, без участия экспертного совета.

Возрастная категория 12+.

Билеты можно приобрести на сайте

Продавец билетов: Общество с ограниченной ответственностью "КАССИР.РУ".

Юридический адрес:

127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 14/19, стр. 1, пом. III, комн. 1, оф. 12.

ОГРН 1057747996151

Премия "Чартова Дюжина" учреждена в 2008 году. До 2011 года она вручалась на фестивале по итогам зрительского голосования из троек номинантов, отобранных жюри. Всего премии вручаются в десятке основных и еще нескольких специальных номинациях. За время существования "Чартовой Дюжины" победителями народного голосования становились самые заметные и значимые музыканты страны. В числе рекордсменов по количеству полученных номинаций числятся группы "ДДТ", "Алиса", "Король и Шут", "Мумий Тролль", "Сплин", "Ленинград" и другие популярные артисты. Церемония награждения проходила на самых вместительных площадках Москвы - в Crocus City Hall и в "Олимпийском".

"НАШЕ радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие исполнители, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "НАШЕ Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "НАШЕСТВИЕ".

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